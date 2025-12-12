Hoy en la historia. Nace Arzobispo Nouel

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1862

Nace Arzobispo Nouel

República Dominicana. Adolfo Alejandro Nouel y Bobadilla fue un arzobispo, educador y político dominicano. Nació en Santo Domingo, el 12 de diciembre de 1862. Ocupó varios cargos públicos hasta alcanzar la Presidencia de la República. Gobernó el país desde el primero de diciembre de 1912 hasta el 13 de abril de 1913.

Renunció a la Presidencia por presiones de los Estados Unidos y de Desiderio Arias. Fue uno de los firmantes del Tratado Plan Hughes-Peynado. Murió en Santo Domingo, el 26 de junio de 1937.

TAL DÍA COMO HOY

1492

Cristóbal Colón ordena la construcción del fuerte Natividad, en el que deja una guarnición con restos de la nave Santa María, perdida al encallar en La Española (actual Haití/República Dominicana).

1543

En México estalla la revuelta de los encomenderos mexicanos.

1793

En Francia, los republicanos derrotan a los rebeldes monárquicos en la batalla de Le Mans.

1862

Reino Unido. Nace Joseph Bruce Ismay empresario británico.

1915

Alemania. En Berlín Hugo Junkers presenta el primer avión totalmente metálico.

1924

En España. El autogiro La Cierva realiza su viaje de Cuatro Vientos a Getafe, en Madrid.