Hoy en la historia. Nace Casimiro de Moya

Casimiro Nemesio de Moya y Pimentel fue un político, historiador, geógrafo, legislador y escritor dominicano.

Nació en Santo Domingo, el 19 de diciembre de 1849. A De Moya se debe el plano detallado de la ciudad de Santo Domingo de 1900.

Diseñó el Escudo de la República Dominicana, oficializado por el presidente Alejandro Nouel en 1913 y fue el creador de la tabla de distancias en kilómetros entre las principales poblaciones y los puestos fronterizos.

Murió en Santo Domingo, el 27 de mayo de 1915.

Tal día como hoy

1154. Inglaterra. En la Abadía de Westminster es coronado Enrique II.

1562. En Dreux -durante la primera guerra de religión en Francia- los católicos derrotan a los protestantes.

1771. En Nueva Orleans el gobernador ilustrado Luis de Unzaga y Amézaga crea el primer sistema educativo público bilingüe del mundo.

1778. Francia. Nace María Teresa de Francia, princesa francesa primogénita de Luis XVI de Francia y María Antonieta de Austria.

1920. En Grecia, el rey Constantino I es vuelto a poner en el trono tras la muerte de su hijo Alejandro I de Grecia y un plebiscito.

1944. Primera edición del “Le Monde” es publicada.