Hoy en la historia. Nace César Vallejo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor peruano considerado entre los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX.

Nació de Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo de 1892.

En 1918 publicó su primer poemario: “Los heraldos negros”.

En 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa: “Escalas”. Marchó a París, donde conoció a Juan Gris y Vicente Huidobro, y fundó la revista “Favorables París Poema”.

Póstumamente aparecieron en 1939 “Poemas humanos”.

Murió en París, Francia, el 15 de abril de 1938.

Tal día como hoy

1322. En Escocia, en el marco de la Primera Guerra de la Independencia, se libra la batalla de Boroughbridge.

1521. Fernando de Magallanes llega a las islas Filipinas, donde morirá un mes después.

1817. En Chile el capitán general Bernardo O'Higgins funda la Escuela Militar.

1819. Brasil. Nace José Maria da Silva Paranhos, primer y único vizconde de Rio Branco, fue un estadista, profesor, político, periodista y diplomático brasileño.

1878. En Málaga, España el Beato Padre Zegri funda la congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad.

1963. En Bali erupciona el monte Agung. Mueren 11,000 personas.