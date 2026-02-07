Hoy en la historia. Nace Charles Dickens

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1812

Nace Charles Dickens

Reino Unido. Charles John Huffam Dickens fue un novelista inglés, maestro del género narrativo. Nació en Portsmouth, Inglaterra, Reino Unido, el 7 de febrero de 1812. Trabajó como reportero en “The Mirror of Parliament”, y para el periódico “The Morning Chronicle”. En 1833 publicó, bajo el seudónimo de Boz, una serie de descripciones de la vida cotidiana de Londres en “The Monthly Magazine”.

Entre sus obras más destacadas está “Oliver Twist”. Murió en Gads Hill Place, Inglaterra, Reino Unido, el 9 de junio de 1870.

Tal día como hoy

987

En el Imperio bizantino, Bardas Focas el Joven y Bardas Esclero, generales de la élite militar, inician una rebelión a gran escala contra el emperador Basilio II.

1238

En Rusia, los mongoles tártaros incendian la aldea de Vladímir (fundada en 1108).

1313

El rey Thihathu funda el Reino de Pinya como estado sucesor de iure del Reino de Pagan.

1478

Londres. Nace Tomás Moro, pensador, teólogo, político, filósofo y escritor inglés.

1569

En América se establece la Inquisición española.

1705

En el marco de la Guerra de Sucesión Española, fuerzas franco-españolas asaltan Gibraltar.