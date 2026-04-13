Hoy en la historia. Muere Antonio Prats Ventós

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Antonio Prats Ventós fue un escultor domínico-catalán.

Nació en Barcelona, España, el 24 de junio de 1925.

Construyó esculturas en piedra, mármol, barro y metales.

Diseñó tapices y creó murales en cerámica. Fue profesor de escultura en la Escuela Nacional de Bellas y de diseño y decoración en la UNPHU.

Realizó los monumentos de la Plaza de La Trinitaria en Santo Domingo, de los Héroes de la Batalla de Sánchez, en San Juan de la Maguana, y de Duarte y de los héroes del 19 de Marzo en Azua.

Murió en Santo Domingo el 13 de abril de 1999.

Tal día como hoy

1250. La Séptima cruzada es derrotada en Egipto, Luis IX de Francia es capturado.

1499. España. El papa Alejandro VI publica una bula que autoriza al cardenal Cisneros la creación de la Universidad de Alcalá de Henares.

1796. A Estados Unidos llega el primer elefante proveniente de la India.

1808. Italia. Nace Antonio Meucci, ingeniero italiano, creador del “teletrófono”, posteriormente bautizado como “teléfono”.

1919. Se establece el gobierno provisional de la República de Corea.

1944. Nueva Zelanda y la Unión Soviética establecen relaciones diplomáticas.