Hoy en la historia. Nace Emily Greene Balch

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Emily Greene Balch fue una socióloga, economista, pacifista y académica estadounidense.

Nació en Boston, Estados Unidos, el 8 de enero de 1867.

Fue de las primeras graduadas del Bryn Mawr College.

Ayudó a fundar la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad. Al término de la II Guerra Mundial, en 1946, recibió el Premio Nobel de la Paz.

Entre sus obras se destacan “Aproximaciones a la gran colonia” y “El Milagro de la Vida”.

Murió en Cambridge, Estados Unidos, el 9 de enero de 1961.

Tal día como hoy

1537. En Perú se crea la diócesis de Cuzco, la primera de América del Sur.

1766. En las islas Malvinas, una flotilla británica toma el puerto de Egmont, antes en poder de España.

1824. En España, Fernando VII sanciona una Real Cédula creando la Policía General del Reino, precursora de la Policía Nacional de España.

1836. Países Bajos. Nace Lawrence Alma-Tadema, pintor neerlandés neoclásico de la época victoriana.

1958. Charles de Gaulle es electo presidente de Francia.

1959. En Cuba, Fidel Castro entra en La Habana con sus tropas, consolidando el triunfo de la Revolución cubana.