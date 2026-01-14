Hoy en la historia. Nace Francisco Henríquez y Carvajal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Francisco Henríquez y Carvajal fue un médico, abogado, pedagogo y escritor dominicano.

Nació en Santo Domingo, el 14 de enero de 1859. Director del periódico 'El Maestro', fue Secretario de Relaciones Exteriores, de Justicia e Instrucción Pública, de Hacienda.

Fue Presidente de la República el 31 de julio de 1916.

Su designación se produjo en medio de la crisis de la ocupación norteamericana de 1916, fue derrocado el 8 de noviembre de ese año.

Murió en Cuba, el 07 de febrero de 1935.

Tal día como hoy

1503. Creación de la Casa de Contratación, en Sevilla, destinada a depósito de mercancías de y para América.

1784. El Congreso de la Confederación ratifica el Tratado de París con Gran Bretaña, finalizando formalmente la guerra de Independencia de Estados Unidos.

1809. Finaliza la Guerra anglo-española (1804-1809).

1896. Estados Unidos. Nace John Roderigo Dos Passos, novelista y periodista estadounidense.

1897. En Argentina, el suizo Matthias Zurbriggen realiza la primera ascensión al monte Aconcagua.

1945. Turquía abre los estrechos a los aliados.