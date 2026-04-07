Efemérides
Hoy en la historia. Nace Gabriela Mistral
En 1945 se convirtió en la primera escritora latinoamericana en conseguir el premio Nobel de Literatura
1889
Nace Gabriela Mistral
Chile. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga conocida como su seudónimo Gabriela Mistral, fue una poeta, diplomática y pedagoga chilena. Nació en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889. Su fama como poetisa llegó en 1914 en los Juegos Florales de Chile con el libro de poemas “Los sonetos de la muerte”. En 1945 se convirtió en la primera escritora latinoamericana en conseguir el premio Nobel de Literatura. Además le otorgaron en Chile el premio Nacional de Literatura. Murió en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de enero de 1957.
Vivir
Hoy en la historia. Nace Rafael Sanzio
Hoy
Tal día como hoy
451
En la actual Francia, Atila saquea la ciudad de Metz y ataca otras ciudades en la Galia.
1521
El navegante portugués Fernando de Magallanes -en la primera circunnavegación del globo, financiada por la Corona de España- llega a Cebú; morirá quince días después.
1652
En África, los neerlandeses colonizan Ciudad del Cabo.
1772
Francia. Nace Charles Fourier, socialista francés, uno de los padres del cooperativismo.
1815
Venezuela. En la aldea de Puerto Santo desembarca la fuerza invasora y colonialista del general Pablo Morillo.
1831
En Brasil, Pedro II se hace coronar emperador.