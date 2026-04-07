Hoy en la historia. Nace Gabriela Mistral

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1889

Nace Gabriela Mistral

Chile. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga conocida como su seudónimo Gabriela Mistral, fue una poeta, diplomática y pedagoga chilena. Nació en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889. Su fama como poetisa llegó en 1914 en los Juegos Florales de Chile con el libro de poemas “Los sonetos de la muerte”. En 1945 se convirtió en la primera escritora latinoamericana en conseguir el premio Nobel de Literatura. Además le otorgaron en Chile el premio Nacional de Literatura. Murió en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de enero de 1957.

Tal día como hoy

451

En la actual Francia, Atila saquea la ciudad de Metz y ataca otras ciudades en la Galia.

1521

El navegante portugués Fernando de Magallanes -en la primera circunnavegación del globo, financiada por la Corona de España- llega a Cebú; morirá quince días después.

1652

En África, los neerlandeses colonizan Ciudad del Cabo.

1772

Francia. Nace Charles Fourier, socialista francés, uno de los padres del cooperativismo.

1815

Venezuela. En la aldea de Puerto Santo desembarca la fuerza invasora y colonialista del general Pablo Morillo.

1831

En Brasil, Pedro II se hace coronar emperador.