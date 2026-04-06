Efemérides
Hoy en la historia. Nace Rafael Sanzio
En 1508, el papa Julio II lo llamó a Roma para la decoración de las Estancias Vaticanas, donde pintó frescos como “La escuela de Atenas”.
1483
Nace Rafael Sanzio
Italia. Raffaello Sanzio, conocido como Rafael de Urbino o, simplemente, Rafael, fue un pintor y arquitecto italiano considerado uno de los más grandes e influyentes artistas de todos los tiempos. Nació en Urbino, Italia, el 6 de abril de 1483.
Sus obras representan el paradigma del Alto Renacimiento. Su primera obra fue “Los desposarios de la virgen”. En 1508, el papa Julio II lo llamó a Roma para la decoración de las Estancias Vaticanas, donde pintó frescos como “La escuela de Atenas”. Murió en Roma, Italia, el 6 de abril de 1520.
Vivir
Hoy en la historia. Muere Samuel Morse
Hoy
Tal día como hoy
1251
En Egipto -en el marco de la Séptima Cruzada-, los ayubíes capturan al rey francés Luis IX en la batalla de Fariskur.
1453
Turquía. En la actual Estambul, Mehmed II comienza su asedio de Constantinopla, que caerá el 29 de mayo de 1453.
1814
En Francia abdica Napoleón Bonaparte. Posteriormente será exiliado a la isla de Elba.
1818
Noruega. Nace Aasmund Olavsson Vinje, escritor, poeta y periodista noruego, uno de los escritores pioneros en el uso del landsmål.
1869
En los Estados Unidos se patenta el celuloide.
1896
En Atenas se realizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Finalizarán el 15 de abril.