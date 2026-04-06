Hoy en la historia. Nace Rafael Sanzio

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1483

Nace Rafael Sanzio

Italia. Raffaello Sanzio, conocido como Rafael de Urbino o, simplemente, Rafael, fue un pintor y arquitecto italiano considerado uno de los más grandes e influyentes artistas de todos los tiempos. Nació en Urbino, Italia, el 6 de abril de 1483.

Sus obras representan el paradigma del Alto Renacimiento. Su primera obra fue “Los desposarios de la virgen”. En 1508, el papa Julio II lo llamó a Roma para la decoración de las Estancias Vaticanas, donde pintó frescos como “La escuela de Atenas”. Murió en Roma, Italia, el 6 de abril de 1520.

Tal día como hoy

1251

En Egipto -en el marco de la Séptima Cruzada-, los ayubíes capturan al rey francés Luis IX en la batalla de Fariskur.

1453

Turquía. En la actual Estambul, Mehmed II comienza su asedio de Constantinopla, que caerá el 29 de mayo de 1453.

1814

En Francia abdica Napoleón Bonaparte. Posteriormente será exiliado a la isla de Elba.

1818

Noruega. Nace Aasmund Olavsson Vinje, escritor, poeta y periodista noruego, uno de los escritores pioneros en el uso del landsmål.

1869

En los Estados Unidos se patenta el celuloide.

1896

En Atenas se realizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Finalizarán el 15 de abril.