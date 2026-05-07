Hoy en la historia. Nace Josip Broz “Tito”

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1892

Nace Josip Broz “Tito”

Croacia. Josip Broz, “Tito” fue un político y militar croata, jefe de Estado de Yugoslavia desde el final de la II Guerra Mundial hasta su muerte. Nació en Kumrovec, Croacia- Eslavonia (actual Croacia), el 7 de mayo de 1892. Presidente de la República de 1953-1980. En 1945 proclamó la República Popular Federal. En 1953 fue elegido presidente y en 1974 nombrado presidente vitalicio. Fue uno de los fundadores del Movimiento de Países No Alineados. Murió en Liubliana, RFS Yugoslavia, (actual Eslovenia), el 4 de mayo de 1980.

Tal día como hoy

1298

En Cataluña se coloca la primera piedra de la catedral de Barcelona.

1429

Juana de Arco es herida durante la campaña que llevaría a la liberación de Orleans.

1813

En las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Asamblea del Año XIII sanciona la primera Ley de Fomento Minero.

1833

Alemania. Nace Johannes Brahms, compositor, pianista y director de orquesta alemán del romanticismo, considerado el más clásico de los compositores de dicho periodo.

1920

El Ejército polaco en alianza con las fuerzas de la República Nacional Ucraniana captura Kiev.

1945

Las tropas del Eje capitulan incondicionalmente en Reims.