Hoy en la historia. Nace Martin Luther King

Martin Luther King, Jr., fue un pastor estadounidense que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos.

Nació en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1929. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de autobuses en Montgomery, y la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, en agosto de 1963.

En 1964 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz.

Fue asesinado en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968.

Tal día como hoy

1526. De La Coruña zarpa una expedición marítima al mando de Diego García de Moguer, que será la que descubra río de la Plata (en la actual Argentina y Uruguay).

1759. En Londres se abre al público el Museo Británico, el mayor museo del Reino Unido.

1881. En el marco de la guerra del Pacífico, tiene lugar la Batalla de Miraflores entre las fuerzas del Ejército de Chile y el Ejército del Perú.

1882. España. Nace Daniel Vázquez Díaz, pintor español.

1885. En los Estados Unidos, Wilson Bentley toma la primera fotografía de un microscópico cristal de nieve.

1950. Suecia establece relaciones diplomáticas con China.