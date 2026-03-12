Hoy en la historia. Nace Minerva Mirabal Reyes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1926

Nace Minerva Mirabal Reyes

República Dominicana. Minerva Mirabal Reyes fue una abogada y activista dominicana. Nació en Ojo de Agua, Salcedo, el 12 de marzo de 1926. Se destacó como luchadora contra el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. En 1955 se casó con Manolo Tavárez Justo, un luchador antitrujillista.

Formó parte del Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Varias veces torturada, detenida y llevada a La Cuarenta, y a La Victoria, fue asesinada en La Cumbre de Puerto Plata, junto a sus hermanas Patria y María Teresa, y su chofer Rufino de la Cruz, el 25 de noviembre de 1960.

Tal día como hoy

1535

El capitán Francisco Pacheco funda la ciudad de Puerto Viejo, la primera que se erigió en la costa de Ecuador.

1664

Nueva Jersey se convierte en una colonia de Reino Unido.

1806

En Venezuela, el prócer Francisco de Miranda enarbola por primera vez la bandera que se convertiría en la enseña de ese país.

1838

Reino Unido. Nace William Perkin, químico británico conocido por el desarrollo de los primeros tintes sintéticos y pionero de la industria química.

1919

Estalla en Egipto un movimiento nacionalista contra los británicos.

1924

El máximo órgano del poder de Turquía abole el califato y el sultanato.