Hoy en la historia. Nace Víctor Garrido Puello

Pablo Víctor Garrido Puello fue un intelectual, poeta, educador y civilista dominicano.

Nació en Santo Domingo, el 2 de marzo de 1886. Graduado de licenciado en Derecho, fue Secretario de Educación Bellas Artes, profesor en Azua y San Juan de la Maguana, regidor y presidente del ayuntamiento.

Por su entrega a la cultura y las letras logró ser premiado como miembro distinguido de la Academia de la Lengua. Escribió sonetos y romances patrióticos.

Murió en santo Domingo, el 23 de abril de 1972.

Tal día como hoy

986. En la actual Francia, Luis V se convierte en rey de los francos.

1561. Argentina. En las postrimerías de la cordillera de los Andes, Pedro del Castillo funda la aldea Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja (actual ciudad de Mendoza).

1821. En México, el ejército realista comandado por Agustín de Iturbide, jura el Plan de Iguala.

1823. Imperio ruso. Nace Konstantín Ushinsky, fue un pedagogo, profesor y escritor ruso.

1824. Se crea el Estado Libre y Soberano de México, conocido simplemente como Estado de México.

1836. El estado de Texas declara su independencia de México.