Hoy en la historia. Nace Wolfgang Amadeus Mozart

1756

Nace Wolfgang Amadeus Mozart

Austria. Wolfgang Amadeus Mozart, compositor y pianista austriaco, maestro del clasicismo, considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Nació en Salzburgo, Austria el 27 de enero de 1756. Su obra abarcó todos los géneros musicales de su época.

Compuso 600 piezas, en su mayoría reconocidas como obras maestras. Dejó 46 sinfonías, 20 misas, 178 sonatas para piano y 27 conciertos, seis para violín, 23 óperas y 60 composiciones orquestales. Murió en Viena, Austria, el 5 de diciembre de 1791.

Tal día como hoy

1554

España. Cerca de Cádiz naufraga y muere el navegante español Pedro de Heredia, fundador de Cartagena de Indias (Colombia).

1801

En Santo Domingo, la revolución de los esclavos haitianos provoca el pavor entre los colonos blancos. Mientras tanto, un antiguo esclavo, Toussaint-Louverture, se convierte en dictador de la isla.

1880

Thomas Edison obtiene la patente de la bombilla eléctrica.

1891

Imperio ruso. Nace Ilya Ehrenburg, escritor soviético.

1918

Comienza la guerra civil finlandesa.

1960

El expresidente Juan Domingo Perón (en el exilio) abandona la República Dominicana y se traslada a España.