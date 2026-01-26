Efemérides
Hoy en la historia. Nace Juan Pablo Duarte
República Dominicana. Juan Pablo Duarte y Díez fue un político, activista liberal y uno de los padres fundadores de la República Dominicana.
Nació en Santo Domingo, el 26 de enero de 1813. Ideó y presidió la lucha de varias organizaciones civiles-político-militares clandestinas como La Dramática, La Filantrópica y La Trinitaria.Dos veces vio triunfar la causa por la que luchó: en 1844, cuando el país logró la independencia de Haití, y en 1865 con la guerra de la Restauración. Exiliado, en Caracas, Venezuela, murió el 15 de julio de 1876.
Tal día como hoy
1540
En Alemania, Valerius Cordus descubre el éter.
1564
El Concilio de Trento establece una distinción entre el catolicismo y el protestantismo.
1699
Se firma el Tratado de Karlowitz, en virtud del cual el Imperio otomano pierde la mayor parte de sus territorios en Europa.
1763
Reino de Francia. Nace Carlos XIV Juan de Suecia, militar francés que llegó a ser rey de Suecia y Noruega.
1812
En España, Napoleón Bonaparte ordena la división de Cataluña en departamentos.
1837
En los Estados Unidos, Míchigan es admitido como el Estado n.º 26.