Hoy en la historia. Nace Juan Pablo Duarte

1813

Nace Juan Pablo Duarte

República Dominicana. Juan Pablo Duarte y Díez fue un político, activista liberal y uno de los padres fundadores de la República Dominicana.

Nació en Santo Domingo, el 26 de enero de 1813. Ideó y presidió la lucha de varias organizaciones civiles-político-militares clandestinas como La Dramática, La Filantrópica y La Trinitaria.Dos veces vio triunfar la causa por la que luchó: en 1844, cuando el país logró la independencia de Haití, y en 1865 con la guerra de la Restauración. Exiliado, en Caracas, Venezuela, murió el 15 de julio de 1876.

Tal día como hoy

1540

En Alemania, Valerius Cordus descubre el éter.

1564

El Concilio de Trento establece una distinción entre el catolicismo y el protestantismo.

1699

Se firma el Tratado de Karlowitz, en virtud del cual el Imperio otomano pierde la mayor parte de sus territorios en Europa.

1763

Reino de Francia. Nace Carlos XIV Juan de Suecia, militar francés que llegó a ser rey de Suecia y Noruega.

1812

En España, Napoleón Bonaparte ordena la división de Cataluña en departamentos.

1837

En los Estados Unidos, Míchigan es admitido como el Estado n.º 26.