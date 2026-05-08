Hoy en la historia. Nace Miguel Hidalgo y Costilla

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1753

Nace Miguel Hidalgo y Costilla

Nueva España. Miguel Hidalgo y Costilla fue un sacerdote y militar que se destacó en la primera etapa de la Guerra de Independencia de México. Nació en Pénjamo, Guanajuato, Nueva España, 8 de mayo de 1753. El 16 de septiembre de 1810, lanzó el “Grito de Dolores” arengando al pueblo a tomar las armas contra los españoles. Organizó un gobierno en Guadalajara y decretó la abolición de la esclavitud. Derrotado intentó escapar a Estados Unidos, pero fue capturado y fusilado en Chihuahua, México, Nueva España, el 30 de julio de 1811.

Tal día como hoy

1429

Francia. En Orleans, Juana de Arco libera el sitio de Orleans, cambiando el rumbo de la guerra de los Cien Años.

1521

La Dieta de Worms condena las tesis de Martín Lutero.

1541

Estados Unidos, los conquistadores españoles liderados por Hernando de Soto son los primeros europeos que avistan el río Misisipi, al que bautizan Río del Espíritu Santo.

1824

México. Nace Miguel Negrete, fue un militar y político mexicano.

1847

Robert William Thomson patenta uno de los primeros modelos de neumático para vehículo.

1932

España. En Andalucía se funda el “Diario Ideal”.