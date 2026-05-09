Hoy en la historia. Muere Juan Isidro Jimenes

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1919

Muere Juan Isidro Jimenes

República Dominicana. Juan Isidro Jimenes Pereyra fue un político dominicano que ocupó la presidencia de la República. Nació en Santo Domingo, el 15 de noviembre de 1846. Presidió uno de los gobiernos más liberales hasta el 26 de abril de 1902, cuando el vicepresidente Horacio Vásquez dio un golpe de Estado. Volvió a ocupar la presidencia en 1914, tras unas elecciones controladas por Estados Unidos, que culminó con el desembarco de los marines y la dimisión de Jimenes en 1916. Murió en Santo Domingo, el 9 de mayo de 1919.

Tal día como hoy

1502

Cristóbal Colón realiza su cuarto y último viaje al continente americano.

1540

El navegante español Fernando de Alarcón parte en su exploración a las costas de California.

1781

En el mar Caribe, los españoles expulsan a los ingleses de Florida Occidental.

1860

Escocia. Nace James Matthew Barrie, novelista y dramaturgo escocés. Su fama se debe especialmente a la creación del personaje Peter Pan.

1901

En Nueva York se genera pánico por la baja estrepitosa de acciones en Wall Street.

1940

En la Alemania Nacionalsocialista se autoriza la eutanasia.