Alimentación
La tan ignorada Tayota: Revelación en la cocina
Esta verdura, asociada a la cocina humilde, es un tesoro nutricional y culinario, pero además se puede incorporar fácil a diferentes y sabrosas preparaciones.
En República dominicana, la tayota es parte de la cocina pero con muy pocos usos: complemento de carnes, en sopas o ensaladas. Sin embargo, se puede incluir en diversos platillos y hasta postres.
Recetas
Tayotas rellenas
2 tayotas
1/2 cucharada de mantequilla
1 huevo
Sal
Queso parmesano o mozzarella
Preparación. Lava y parte las tayotas, hiérvelas con sal hasta que estén blandas sin deshacerse. Retira el corazón, saca la pulpa, machácala y mézclala con huevo, mantequilla, queso parmesano y sal. Rellena, cubre con mozzarella y hornea a 350° por 20 minutos hasta dorar. Deja reposar y sirve.
Dulce de tayota
1 tayota
1 taza de azúcar
Canela y clavo de olor
1 taza de agua
Preparación. Pela y corta la tayota en cuadros. En una olla, coloca la tayota, el agua, el azúcar, la canela y el clavo de olor. Cocina a fuego medio hasta que hierva. Baja el fuego y deja cocinar hasta que la tayota esté blanda y el almíbar espese. Retira del fuego, deja enfriar y sirve.