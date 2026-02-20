La tan ignorada Tayota: Revelación en la cocina

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En República dominicana, la tayota es parte de la cocina pero con muy pocos usos: complemento de carnes, en sopas o ensaladas. Sin embargo, se puede incluir en diversos platillos y hasta postres.

Recetas

Tayotas rellenas

2 tayotas

1/2 cucharada de mantequilla

1 huevo

Sal

Queso parmesano o mozzarella

Preparación. Lava y parte las tayotas, hiérvelas con sal hasta que estén blandas sin deshacerse. Retira el corazón, saca la pulpa, machácala y mézclala con huevo, mantequilla, queso parmesano y sal. Rellena, cubre con mozzarella y hornea a 350° por 20 minutos hasta dorar. Deja reposar y sirve.

Dulce de tayota

1 tayota

1 taza de azúcar

Canela y clavo de olor

1 taza de agua

Preparación. Pela y corta la tayota en cuadros. En una olla, coloca la tayota, el agua, el azúcar, la canela y el clavo de olor. Cocina a fuego medio hasta que hierva. Baja el fuego y deja cocinar hasta que la tayota esté blanda y el almíbar espese. Retira del fuego, deja enfriar y sirve.