¿Dos ricos huevos en el desayuno reducen los antojos? Lo que dice la ciencia, explicado paso a paso

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Durante décadas, el huevo fue señalado como un alimento riesgoso por su alto contenido de colesterol. Sin embargo, investigaciones recientes han cambiado esa percepción y hoy la ciencia lo reconoce como un alimento completo y seguro para la mayoría de las personas.

Lo que dicen los estudios

• Harvard analizó datos de más de 215,000 personas y concluyó que consumir un huevo al día no aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares en individuos sanos .

•Destaca que el huevo aporta proteínas de alta calidad, vitaminas como la B12 y la D, además de antioxidantes que protegen la visión .

• CuídatePlus recuerda que el mito del colesterol proviene de estudios antiguos, pero la evidencia actual muestra que el colesterol del huevo no eleva de manera significativa el LDL en la mayoría de las personas .

Beneficios comprobados

• Favorece la salud mental y puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo.

• Es accesible y versátil, lo que lo convierte en una opción clave en dietas equilibradas.

• Su perfil nutricional lo hace comparable a alimentos de mayor costo como carnes magras o pescado.

Precauciones

• Personas con diabetes tipo 2 o con colesterol elevado deben consultar a su médico antes de consumirlo en exceso.

• Preparaciones fritas o con exceso de grasa pueden contrarrestar sus beneficios