Inauguran la Conferencia del Poder Judicial 2026: Justicia del Futuro

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Quedó inaugurada este jueves la Conferencia del Poder Judicial 2026, iniciativa que marca el camino hacia la Justicia del Futuro al año 2034, dirigida a consolidar consenso para la transformación del sistema de justicia dominicano, cuyo acto fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; y el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, y contó con la presencia de los expresidentes de la República, Hipólito Mejía y Leonel Fernández.

El acto inaugural también contó con la participación de los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crepo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán; así como jueces, juezas, miembros de la comunidad jurídica, la academia y representantes de la sociedad en general.

Al pronunciar su discurso ante todos los sectores de la sociedad, el magistrado Molina afirmó que el objetivo del Poder Judicial de República Dominicana es construir una justicia que responda a la realidad del país, alineada con los mejores estándares internacionales, siendo esta la visión que sustenta al Plan Justicia del Futuro 2034.

En ese orden de ideas, manifestó que la planificación se convierte en gobernanza y logra que la visión de largo plazo trascienda el documento y se traduzca en prioridades ejecutables.

En la Conferencia del Poder Judicial 2026Guillermo Burgos

“Por eso esta Conferencia constituye el espacio rector del Plan Justicia del Futuro 2034, porque es preciso revisar avances, corregir el rumbo cuando las circunstancias lo aconsejen, y renovar compromisos y voluntades”, dijo Henry Molina.

Explicó que el Plan Justicia del Futuro 2034 fue diseñado con el consenso de los poderes públicos y de la sociedad en su conjunto, al tiempo de destacar que esta iniciativa fue apoyada por el presidente Abinader en los momentos relevantes de su construcción.

Asimismo, dijo que ese tipo de madurez democrática ocurre en países que quieren progresar, al tiempo de destacar los avances, que se han constituido en hitos que hoy puede exhibir el Poder Judicial, entre estos, la eliminación de la mora estructural en la Suprema Corte de Justicia, en donde el 90% de los casos tienen solución dentro de un año o menos.

Asimismo, agregó, que el 100% de los documentos judiciales se firma digitalmente y se gestiona en expedientes electrónicos con trazabilidad total; y el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos, acceder gratuitamente a sus casos, sin traslados, sin filas. También destacó la realización de audiencias virtuales y consulta de expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.

“Les invito a mantener este ritmo de trabajo para preservar el impulso logrado. Porque los indicadores también nos recuerdan que hay espacio para mejorar y, sobre todo, porque no podemos permitir que estos avances retrocedan, se detengan o pierdan coherencia”, puntualizó Molina.

En ese sentido, destacó que la justicia debe ser accesible y cercana; estar al día; con sentencias ejecutables, íntegra, y “una justicia abierta a la observación, a la crítica, al diálogo, a la mejora constante”.

Finalmente, aseguró que la Conferencia del Poder Judicial 2026 es de gran importancia al constituirse en una oportunidad para trabajar juntos la justicia que República Dominicana merece, al tiempo de expresar que la presencia del presidente Abinader Corona en la misma,

reafirma la madurez de “nuestra democracia y de nuestro sistema judicial”.

Reconocimiento

El escenario también sirvió para realizar un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su trayectoria en la administración de Justicia, formando parte del sistema de justicia nacional ejerciendo como jueza de Primera Instancia y presidenta de la Primera Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Herrera Carbuccia ha realizado su labor con dignidad y verdadera vocación, honrando la judicatura de la República Dominicana. Es la primera dominicana en integrar la Corte Penal Internacional en la Haya, Holanda.

Un espacio para alinear la Justicia del Futuro

La Conferencia del Poder Judicial es el espacio de articulación del Plan Justicia del Futuro 2034, orientado a evaluar avances, identificar desafíos y construir propuestas para el fortalecimiento del sistema de justicia. Durante los tres días se desarrollará una agenda que integrará conferencias magistrales, paneles, sesiones de trabajo y foros multisectoriales, con énfasis en temas de gobernanza, reformas estructurales y justicia abierta.