¿Qué sucedió realmente en la Independencia Efímera proclamada el 1 de diciembre de 1821?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Poco más de cuatro décadas antes de la Independencia Nacional, el territorio dominicano vivió un proceso que pasó a la historia como la Independencia Efímera, proclamada por José Núñez de Cáceres el 1 de diciembre de 1821. Ese día, el estandarte español fue retirado y sustituido por la bandera de la Gran Colombia, símbolo del cambio político que encabezaba el movimiento independentista.

Con esta proclamación nació el Estado Independiente de Haití Español.

Se le denomina “Efímera” porque solo duró dos meses y ocho días. Fue un proyecto impulsado por un sector de la pequeña burguesía urbana, dirigido por Núñez de Cáceres, quien aspiraba a la anexión a la Gran Colombia de Simón Bolívar.

Según Roberto Cassá, director del Archivo General de la Nación (AGN), la Independencia Efímera representó un eslabón clave para el surgimiento posterior del Estado dominicano, ya que Núñez de Cáceres y sus colaboradores crearon un modelo estatal distinto al régimen colonial.

Entre 1801 y 1821, el pueblo hispano-dominicano enfrentó diversas experiencias traumáticas. Tras tres siglos de formación de identidad étnica y cultural, vivió momentos decisivos:

La noche del 30 de noviembre de 1821 ocurrió el pronunciamiento revolucionario en Santo Domingo. Los independentistas, liderados por Núñez de Cáceres, tomaron la fortaleza militar sin resistencia del pequeño contingente español y arrestaron al gobernador colonial, brigadier Pascual Real.

Al amanecer del 1 de diciembre, ya con el poder en manos del movimiento, se proclamó el Acta Constitutiva del Gobierno Provisional del Estado Independiente de la Parte Española de Haití, bajo la protección de la Gran Colombia. Su bandera ondeó en la Torre del Homenaje y en edificios públicos de la ciudad.

Sin embargo, el presidente haitiano Jean Pierre Boyer tenía planes distintos. Desde tiempo atrás impulsaba una estrategia para unificar toda la isla bajo el control de Haití, apoyado por colaboradores dominicanos, especialmente en pueblos fronterizos.

Boyer comunicó directamente a Núñez de Cáceres su intención de absorber el Santo Domingo español.

Finalmente, el 9 de febrero de 1822, Boyer entró en la parte española de la isla al frente de 12,000 soldados, incorporando de manera compulsiva a la población dominicana a la República de Haití. Con esto inició la Dominación Haitiana, que se extendió desde 1822 hasta 1844.