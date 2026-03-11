INDOTEL y el PRM abordan el acceso tecnológico de la diáspora dominicana en EE.UU.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Pensilvania, Estados Unidos. La presidenta del Frente de Mujeres del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Pensilvania, Tomasina Sosa, y el dirigente político Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) sostuvieron un encuentro en el que trataron distintos temas vinculados a la comunidad dominicana residente en Pensilvania, Estados Unidos.

Sobre el particular se habló sobre el fortalecimiento de la inclusión digital y educación financiera, con las cuales se buscan mejorar la conectividad, ciberseguridad y acceso tecnológico de los dominicanos en el exterior.

“Reitero de nuevo que INDOTEL trabaja activamente en impulsar la formación en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), a fin de generar el talento humano que responda a las demandas de esta nueva generación”, afirmó Gómez Mazara.

Señaló que la formación “STEM” es el recurso tecnológico de mayor importancia actualmente, por tal tiene mucho que ver con los requerimientos del mercado laboral, la cual incluye las áreas profesionales de mayor empleabilidad, inteligencia artificial y de seguridad blockchain e internet de las cosas.

De su lado, Tomasina Sosa valoró las iniciativas a tomar en cuenta por INDOTEL en favor de la diáspora dominicana.

“Para nosotros, como dominicanos en el exterior, es fundamental seguir fortaleciendo los lazos con nuestras instituciones y trabajar juntos por el desarrollo de nuestra comunidad”, afirmó la también líder comunitaria Tomasina Sosa.

Añadió que la inclusión digital y la educación financiera son herramientas clave para empoderar a sus compatriotas, mejorar el acceso a la tecnología y garantizar que pueda desenvolverse con mayor seguridad y oportunidades en la era digital.

“Nuestra diáspora necesita acceso a herramientas tecnológicas y educación financiera que les permitan crecer y desarrollarse. Estos encuentros fortalecen el compromiso de trabajar juntos por una comunidad dominicana más preparada y conectada.”, puntualizó en su encuentro con el dirigente político.