La influencia de la prensa en la Guerra de Abril: Un análisis desde la UASD

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Facultad de Humanidades, desarrolló un encuentro académico enfocado en analizar el papel de los medios de comunicación durante la Guerra de Abril de 1965, destacando su influencia en la construcción de la narrativa histórica y en la orientación de la sociedad en medio del conflicto.

El evento fue encabezado por el maestro Gerardo Roa Ogando, decano de la Facultad de Humanidades, quien valoró la pertinencia de este tipo de espacios para comprender los hechos históricos desde múltiples dimensiones.

En ese sentido, afirmó que “la Guerra de Abril no fue solo una confrontación por el poder, sino una lucha por la dignidad, la soberanía y los derechos del pueblo dominicano”.

Asimismo, destacó la importancia de estudiar este acontecimiento desde un enfoque crítico e interdisciplinario, integrando el análisis de la prensa nacional e internacional como parte fundamental en la comprensión del conflicto y en la formación de las nuevas generaciones.

UASD resalta el papel de los medios de comunicación en la Guerra de Abril desde una mirada crítica y académica

En sus palabras de apertura, el director de la Escuela de Comunicación Social, Óscar Peña, subrayó que “desde la historia y la comunicación construimos un puente para comprender uno de los momentos más trascendentales del país”, resaltando el valor del encuentro como un espacio de reflexión académica.

Peña agregó que analizar los procesos históricos desde la perspectiva de los medios permite fortalecer una visión crítica de la realidad y comprender cómo se construyen las narrativas que inciden en la opinión pública.

Durante el desarrollo del encuentro, la maestra Petronila Dotel explicó que, en los primeros momentos del conflicto, la interrupción de medios tradicionales como Listín Diario y El Caribe generó un vacío informativo, lo que dio paso a nuevas formas de comunicación.

En ese contexto, sostuvo que “cuando los medios tradicionales dejaron de circular, el periódico Patria y la radio asumieron un rol clave para informar, orientar y motivar a la población en medio de la incertidumbre”, evidenciando la importancia estratégica de la comunicación en situaciones de crisis.

Dotel indicó que estos medios no solo informaban, sino que también ofrecían orientaciones prácticas a la ciudadanía, contribuyendo a la toma de decisiones en momentos de alta tensión, lo que reafirma el valor de la comunicación como herramienta de cohesión social.

Por su parte, el maestro Manuel Rodríguez, enfatizó que “la historia no solo se construye desde los hechos, sino desde cómo esos hechos son narrados por los medios de comunicación”, destacando la relevancia del enfoque periodístico en la interpretación de la guerra.

Asimismo, señaló que “los medios de aquella época, aunque respondían a intereses, mantenían una línea más crítica sobre los temas sociales, a diferencia de hoy, donde muchas veces predomina lo inmediato y lo visual sobre el análisis profundo”, poniendo en contexto la evolución del ecosistema mediático.

El encuentro permitió evidenciar que la Guerra de Abril de 1965 no sólo se desarrolló en el ámbito militar, sino también en el plano informativo, donde los medios desempeñaron un rol determinante en la interpretación de los hechos, la orientación de la población y la construcción de la memoria histórica nacional.

La actividad concluyó con los relatos de José Bujosa Mieses (El Chino) y del fotógrafo Milvio Pérez, quienes compartieron sus vivencias y testimonios directos sobre la cobertura y el desarrollo de los acontecimientos, aportando una dimensión humana y testimonial al análisis académico.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de la UASD con la generación de espacios de análisis crítico, en los que la historia, la comunicación y la academia convergen para fortalecer la comprensión de los procesos sociales que han definido la identidad dominicana.