Roban más de 290 sacos de detergente en polvo de una empresa: ¿qué ha hecho la Policía?

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Subdirección Regional Sureste de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público, recuperaron 291 sacos de detergente en polvo durante varios allanamientos simultáneos realizados en San Pedro de Macorís, donde apresaron a dos personas.

El producto de limpieza había sido sustraído de una empresa reconocida, la cual no fue identificada, según informaron las autoridades.

Durante los operativos fueron arrestados Carlito Calderón Rodríguez, de 57 años, y Aderly Maximino Cordero Sánchez, de 31, ambos residentes en el sector Santa Fe de esta ciudad, quienes son señalados como presuntos responsables del robo de unos 300 sacos de detergente.

La denuncia fue interpuesta por el gerente de seguridad física de la referida empresa, quien indicó que el hecho ocurrió el pasado 29 de marzo.

En las intervenciones, los agentes también ocuparon una pistola calibre 9 milímetros, marca Browning, con su cargador y 11 cápsulas, así como un celular.

Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.