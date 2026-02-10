Influenza A (H3N2): síntomas, señales de alerta y cómo protegerte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En República Dominicana ha vuelto a circular la influenza A (H3N2) y las autoridades sanitarias mantienen vigilancia debido a su potencial para generar brotes estacionales y hospitalizaciones, especialmente en grupos vulnerables.

Ante este escenario, te explicamos qué es, cuáles son sus síntomas, las señales de alerta y cómo puedes protegerte.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que este aumento de casos coincide con la llegada del invierno en el hemisferio norte y con un incremento de las infecciones respiratorias agudas, provocadas tanto por la influenza como por otros virus respiratorios, algo típico de esta época del año.

La influenza es una enfermedad respiratoria que infecta entre el 5 % y el 15 % de la población mundial cada año.

¿Cuáles son los síntomas?

De acuerdo con Care Hospitals, los principales síntomas de la influenza A (H3N2) incluyen:

Fiebre alta, generalmente superior a los 38 °C

Tos seca persistente, que puede durar hasta dos semanas

Dolor de garganta

Dolores musculares y corporales

Fatiga intensa y debilidad

Dolor de cabeza

Congestión o secreción nasal

Escalofríos y sudoración

Aunque la mayoría de las personas se recupera en aproximadamente una semana sin necesidad de hospitalización, en algunos casos pueden presentarse complicaciones.

Entre ellas se encuentran:

Neumonía bacteriana, que afecta los pulmones

Infecciones de oído

Infecciones de los senos paranasales

Señales de alerta

La OMS subraya que la mayoría de los casos son leves y autolimitados, pero advierte que la enfermedad grave puede presentarse con dificultad respiratoria, sepsis, síndrome de dificultad respiratoria aguda o insuficiencia multiorgánica, situaciones que requieren atención médica urgente y, en muchos casos, hospitalización.

El manejo clínico de la gripe incluye cuidados paliativos de alta calidad, como oxigenoterapia, monitorización, hidratación y soporte respiratorio, los cuales son fundamentales para mejorar los resultados en casos graves.

Los grupos de alto riesgo incluyen:

Adultos de 65 años o más

Personas con inmunodepresión

Pacientes con enfermedades cardiovasculares, neurológicas o respiratorias crónicas

Personas con cáncer

Mujeres embarazadas

Personas con diabetes

Las personas de 85 años o más o con múltiples factores de riesgo se consideran de riesgo extremadamente alto.

Prevención

La OMS recomienda realizar evaluaciones sindrómicas en los centros de atención sanitaria para identificar de forma temprana a pacientes con infecciones respiratorias transmisibles, incluida la influenza, y aplicar las precauciones adecuadas según el tipo de transmisión.

También sugiere:

Aislamiento de los casos sospechosos o confirmados

Uso de mascarillas médicas por parte del personal sanitario, pacientes y visitantes

Medidas de control basadas en la transmisión por gotículas

Además, la OMS recomienda la vacunación anual contra la influenza para los grupos de alto riesgo, incluidos los profesionales de la salud. Lo ideal es vacunarse antes del inicio de la temporada de gripe, aunque hacerlo en cualquier momento puede ayudar a prevenir la infección.

