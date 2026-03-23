Innovación y liderazgo en programa de trasplantes

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

Uno de los capítulos más significativos en nuestra historia ha sido el desarrollo del programa de trasplantes, el cual representa fielmente nuestro compromiso de seguir innovando para salvar vidas.

En el año 2007, asumimos el reto de conformar los primeros equipos de trasplante del país, marcando el inicio de una nueva etapa en la medicina dominicana. Este paso respondió a la necesidad de ofrecer alternativas terapéuticas avanzadas a pacientes con condiciones complejas.

Desde entonces, hemos logrado consolidar un programa robusto, posicionándonos como pioneros en trasplantes de donante fallecido, así como en procedimientos renales, hepáticos y cardíacos. Además, hemos desarrollado intervenciones de alta complejidad como los trasplantes dobles reno-pancreático y hepato-renal.

Estos avances han sido posibles gracias a la formación continua de nuestros especialistas, la incorporación de tecnología de vanguardia y el establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones internacionales, lo que ha elevado nuestros estándares de calidad.

Cada trasplante realizado representa mucho más que un procedimiento médico; simboliza una nueva oportunidad de vida para nuestros pacientes y sus familias.

Continuaremos fortaleciendo este programa y apostando por la innovación como eje central de nuestra labor, convencidos de que el futuro de la medicina exige instituciones capaces de evolucionar constantemente en beneficio de la sociedad.