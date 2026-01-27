UFHEC acoge el Foro RAUDO 2026 sobre residuos y sostenibilidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) será sede del Foro Anual 2026 de la Red Ambiental de Universidades Dominicanas (RAUDO), titulado “Valorización de Residuos: Innovación y Sostenibilidad para el Futuro”, un espacio académico y multisectorial orientado a promover soluciones sostenibles para la gestión de residuos en la República Dominicana.

El encuentro se desarrollará el jueves 29 de enero, de 9:00 de la mañana a 12:30 del mediodía, en el Auditorio Dorothy Van Vleet del Campus Metropolitano de UFHEC, y reunirá a representantes de la academia, el sector público y el sector productivo para reflexionar sobre los retos y oportunidades que plantea la valorización de residuos bajo el enfoque de la economía circular.

El vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación de UFHEC, Darwin Muñoz, explicó que este foro se concibe como un espacio estratégico para el diálogo y la generación de alianzas intersectoriales que permitan transformar los residuos en recursos útiles, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

“Este décimo cuarto foro busca visibilizar experiencias y prácticas innovadoras que fortalezcan capacidades institucionales y promuevan modelos más sostenibles de producción y consumo, alineados con los desafíos ambientales actuales”, expresó.

Muñoz indicó que el eje central del evento será el panel “Innovación y Sostenibilidad en la Valorización de Residuos”, que contará con la participación de María de León, del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; César Vargas, representante de la empresa RESICLA; y Rafael White, General Manager de la empresa Termomecánica White, quienes compartirán experiencias y enfoques desde el ámbito público y privado.

Sobre RAUDO

La Red Ambiental de Universidades Dominicanas (RAUDO) es una alianza interuniversitaria orientada a promover la educación ambiental, la investigación aplicada y la cooperación entre la academia, el sector público y el sector privado, con el objetivo de impulsar soluciones sostenibles en la República Dominicana.

La red está integrada por las universidades UFHEC, UASD, UNPHU, UNIBE, UCATECI, PUCMM, UAPA, INTEC, UCE, UCSD, UNAPEC y UNICDA, que trabajan de manera colaborativa en iniciativas vinculadas a la sostenibilidad ambiental y la economía circular.

El Foro RAUDO forma parte de una serie de encuentros que se realizan a nivel latinoamericano y que cuentan con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a través de su iniciativa GUPES (Global Universities Partnership on Environment for Sustainability), reafirmando el compromiso regional con la formación, la investigación y la acción ambiental desde la educación superior.