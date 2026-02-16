Interrupciones en X: ¿Qué está pasando con la red social?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Usuarios de X, antes conocida como Twitter, reportaron este lunes problemas para acceder a la red social, con interrupciones que afectaron a miles de personas en distintos países.

De acuerdo con datos del portal Downdetector, poco después de las 7:00 horas se produjo un pico que superó los mil reportes de fallas, lo que sugiere una interrupción significativa del servicio. Los usuarios señalaron dificultades para cargar la plataforma, iniciar sesión y visualizar publicaciones.

Hasta el momento, la empresa no había ofrecido una explicación oficial sobre el origen de la incidencia.