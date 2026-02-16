Servicio digital
Interrupciones en X: ¿Qué está pasando con la red social?
Hasta el momento, la empresa no había ofrecido una explicación oficial sobre el origen de la incidencia.
Usuarios de X, antes conocida como Twitter, reportaron este lunes problemas para acceder a la red social, con interrupciones que afectaron a miles de personas en distintos países.
De acuerdo con datos del portal Downdetector, poco después de las 7:00 horas se produjo un pico que superó los mil reportes de fallas, lo que sugiere una interrupción significativa del servicio. Los usuarios señalaron dificultades para cargar la plataforma, iniciar sesión y visualizar publicaciones.
