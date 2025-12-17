Invita a su espectáculo “El Milagro de la Navidad”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano invita a la sociedad a compartir la alegría de la Navidad con una nueva edición de “El Milagro de la Navidad”, el tradicional montaje teatral que se ha convertido en una de las expresiones culturales más esperadas de la época.

Este año, las funciones se realizarán en las tardes del domingos 21 y el jueves 25 de diciembre, Día de Navidad, como un obsequio para el disfrute de toda la familia.

Más de 6,000 personas se dan cita cada año en el complejo de la Torre Popular durante las tres representaciones, la primera que tuvo lugar el pasado domingo 14, y las continuarán el 21 y 25, en las que se recrea el nacimiento del Niño Jesús y se transmite un mensaje de paz, unión y esperanza.

La obra, que alcanza su trigésimo quinta edición, es interpretada por empleados del Banco Popular y sus hijos, quienes asumen los papeles del elenco y del Coro Popular, reafirmando el espíritu de integración y trabajo en equipo que caracteriza a la organización.

Un homenaje especial

Esta edición se presenta con un sentimiento de pesar, pues por primera vez no contará con la dirección del reconocido dramaturgo Iván García, autor y director de “El Milagro de la Navidad”, quien falleció en marzo de este año.

Su legado artístico y humano permanecerá vivo en cada escena, como testimonio del compromiso con la cultura y la tradición que él ayudó a forjar hace más de tres décadas.

Un regalo que trasciende

“El Milagro de la Navidad” no es solo un espectáculo, sino una experiencia que fortalece los lazos familiares y enriquece la identidad cultural dominicana. Varias generaciones de dominicanos han sido testigos de este montaje teatral que se convierte en una celebración familiar de mucha emoción.

Con esta iniciativa, el Banco Popular mantiene viva una tradición de 35 años y reafirma su propósito de compartir valores que inspiran armonía y esperanza en la sociedad.

Las funciones iniciarán a las 6:30 de la tarde y culminarán con un espectáculo de fuegos artificiales, para alegría de grandes y pequeños.