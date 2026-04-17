Jornada de limpieza en Laguna La Redonda: Alianzas para recuperar un espacio natural en San Luis

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La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac), junto a un grupo de organizaciones, desarrolló una jornada de saneamiento de la Laguna La Redonda, ubicada en las proximidades de la Carretera Mella, en San Luis, un espacio que representa un importante pulmón ambiental en la zona.

La jornada incluyó limpieza y recogida de desechos, tanto en la parte frontal de la laguna, como en su parte interna, donde se utilizaron equipos, entre ellos botes acuáticos, para extraer los desechos acumulados en el interior de las aguas.

A la iniciativa se unió el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el Grupo Comunitario Emergente, el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Eco Joven, la Junta Distrital de San Luis, las juntas de vecinos, Líderes Emprendedores, la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y la Armada Dominicana, quienes dispusieron de personal y equipos especializado para este tipo de procesos.

El director general de la Digecac, al participar en el operativo, destacó la importancia de preservar ese importante afluente natural en beneficio del medio ambiente y de la comunidad.

Entidades se unen para el saneamiento de Laguna La Redonda

“Este es un trabajo mancomunado, continuo, que desarrollamos un grupo de organizaciones que vela por la conservación de este tipo de espacios, y que sin ningún tipo de interés disponen de recursos humanos y equipos para realizar el trabajo”, sostuvo Valera Grullón.

Dijo que ese grupo de instituciones se ha comprometido para que ese espacio se mantenga, destacando el trabajo que viene desarrollando la mesa que se creó para darle seguimiento a las labores que allí se ejecutan.

De su lado, Wendy Cepeda, alcaldesa del Distrito Municipal San Luis, valoró la iniciativa, e instó a la comunidad a cuidar ese importante espacio.

Agradeció a las instituciones involucradas en el proceso de saneamiento de la laguna, considerada una de las áreas más atractivas de Santo Domingo Este.

Entidades se unen para el saneamiento de Laguna La Redonda

“Queremos hacer un llamado a la conciencia, para que preservemos esta área, que más allá de verla como un espacio para arrojar desechos, debemos verla como un potencial turístico, tanto para Santo Domingo Este, como para San Luis”, dijo Cepeda.

Decenas de fundas de desechos fueron retiradas del lugar, garantizando un espacio más amigable para el medio ambiente. La Digecac dispuso, además, de equipos de trimeros para poda baja y una grúa para la poda alta, adicional a la siembra de plantas que se realizó en la acera, contigua a la Carretera Mella.