Judicatura y la Sisalril unidas para fortalecer la función jurisdiccional en el ámbito de la Seguridad Social

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y la Superintendencia de Salud y Riegos Laborales (Sisalril) firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional con el objetivo de elaborar y difundir un compendio Normativo y Jurisprudencial de Salud y Riesgos Laborales de República Dominicana, que contribuya al fortalecimiento de la formación judicial, a la sistematización del marco jurídico aplicable y al apoyo a la función jurisdiccional en el ámbito de la Seguridad Social.

El convenio fue firmado por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton y por la Escuela, su director Ángel Brito, en presencia del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina.

Las partes de se comprometen a la mutua colaboración para la investigación científica, levantamientos y análisis vinculados a los temas estratégicos orientados a desarrollo del compendio.

En ese orden, las partes tendrán acceso a los materiales didácticos y científicos, normativos, de jurisprudencias y otras publicaciones.

La ENJ procederá a identificar, recopilar y organizar las decisiones judiciales conforme a los criterios técnicos de Sisalril; además, definirá y gestionará los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el proyecto.

También la escuela se compromete a preparar el contenido del compendio, incluyendo la coordinación de investigadores, diagramación y corrección de estilo y organizar con Sisalril la publicación digital y la impresión física de la investigación.

Por su lado, la Sisalril proveerá criterios técnicos, orientaciones y aprobaciones para la selección del contenido; facilitará el acceso a su biblioteca y normativa institucional y brindará apoyo técnico en comunicación y línea gráfica, entre otros aspectos.

Un aspecto de interés es que las partes firmantes identificaron es la conveniencia de establecer mecanismos de cooperación interinstitucional que contribuyan a la formación continua de jueces, juezas y servidores judiciales en materias relacionadas con seguridad social, salud, riesgos laborales y resolución de conflictos derivados de dichas áreas.