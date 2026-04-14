Jurista Hernani Aquino denuncia falta de fiscalización a fondos que reciben partidos políticos

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El abogado y activista social Hernani Aquino calificó como "excluyente y hegemónico" el actual sistema de partidos en la República Dominicana, denunciando que el financiamiento público que reciben estas organizaciones carece de un control y fiscalización efectivos.

Aquino señaló que este modelo, sostenido durante décadas, se nutre de miles de millones de pesos provenientes de los contribuyentes sin que exista un mecanismo de transparencia que garantice el uso correcto de los recursos.

Según el jurista, la ausencia de auditorías permanentes fomenta la opacidad y limita la rendición de cuentas ante la sociedad.

“El sistema actual frena la democratización interna y reduce la participación ciudadana. No se trata solo de dinero, sino de un esquema que mantiene las mismas estructuras cerradas, impidiendo el surgimiento de nuevas voces que representen genuinamente los intereses del país”, afirmó Aquino.

En ese sentido, Hernani Aquí, hizo un llamado a la sociedad civil y a los órganos rectores para exigir una reforma que permita una fiscalización real y mayor apertura en el sistema electoral, asegurando que el pueblo dominicano "está cansado de elegir bajo las mismas estructuras sin ver cambios sustanciales en la transparencia partidaria".