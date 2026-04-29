Laboratorios Rowe lanza su Universidad Corporativa en alianza con el INTEC

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Laboratorios Rowe presentó un hito histórico en la industria farmacéutica dominicana: el lanzamiento de la Universidad Corporativa Rowe, orientada a impulsar el crecimiento profesional y el desarrollo del talento en la organización.

En el marco del lanzamiento de esta importante iniciativa, como primer gran paso se desarrolló una certificación pionera en visita médica en la República Dominicana, titulada: Certificación en Excelencia Comercial Farmacéutica, en alianza con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC); la primera universidad del país acreditada internacionalmente por CAAM-HP en el área de medicina.

Como parte de su responsabilidad social, con esta certificación que busca fortalecer en los participantes las competencias blandas y técnicas en tres grandes ejes: El ser, la parte científica y la técnica de venta; Rowe no solo beneficiará a sus colaboradores de distintas áreas, sino que también otorgará becas a personas externas con recursos limitados que deseen capacitarse.

Durante el encuentro fue presentada formalmente la primera cohorte de esta certificación que pretende establecer una nueva forma de construir el talento en la industria farmacéutica dominicana.

El evento celebrado en el Auditorio Rodolfo Wehe, del Edificio Corporativo Rowe contó con la presencia de importantes autoridades y profesionales de ambas instituciones. Destacando entre estos por parte del INTEC, Alliet Ortega, Vicerrectora de Administración y Finanzas y Carlos Reyes, Director Académico de Educación Permanente.

En representación de Rowe, Martín Cereijo, Gerente General; Sarah Pineda, Directora de Operaciones Rowe Planta; Yeymis Alcántara, Gerente de Personas & Cultura Rowe Marketing; María Domínguez, Gerente de Marketing y Planificación Corporativa, entre otros ejecutivos.