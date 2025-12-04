Laponia en Navidad, el mundo de Papá Noel

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Visitar Laponia en Navidad es uno de los viajes más interesantes para esta época del año, tanto si se tiene niños y se desea realizar un viaje en familia, como si se quiere disfrutar de una escapada invernal romántica en pareja, a las tierras del ‘sol de medianoche’, las auroras boreales y la larga noche polar, y paisajes blancos que parecen extraídos de un sueño.

En un viaje navideño a la Laponia de Finlandia, “la más turística, conocida y recomendable para ir con niños, con mejores infraestructuras y más opciones para llegar y efectuar actividades divertidas, tendrás frío, pero también nieve, renos, Papa Noel, auroras boreales, bosques interminables, cielos estrellados y bebidas calientes, en un único destino”, señalan desde Viajes Beagle (https://viajesbeagle.com).

Según las tradiciones modernas, Papá Noel vive en Laponia, una zona que abarca varios países (Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia).

El simpático, gordinflón y barbudo personaje, que reparte ilusión y regalos en Navidad, tiene su residencia oficial en la Laponia finlandesa, región que al visitarla, despierta la sensación de estar viviendo dentro de un cuento navideño, señalan desde Civitatis (www.civitatis.com).

El equipo de esta plataforma especializada en visitas guiadas, excursiones y actividades en español y portugués, propone un viaje de cinco días, especialmente diseñado “para vivir la experiencia lapona al completo, a través de una serie de actividades que combinan naturaleza, tradición y magia navideña”, según explican.

“Es un itinerario maravilloso, en el que cada jornada promete una vivencia que quedará grabada para siempre, y que es ideal para realizarlo en pareja o en familia, en noviembre o diciembre, antes de que llegue la mágica fecha del trabajo más importante que tiene que realizar Papá Noel cada año”, destacan.

Primer día. el Pueblo de Papá Noel

El viaje comienza en Rovaniemi, capital de la Laponia finlandesa y hogar oficial de Santa Claus. Aquí los viajeros pueden cruzar el mítico Círculo Polar Ártico, región famosa por ‘el sol de medianoche’ de verano, cuando el sol permanece visible las 24 horas del día, y la noche polar invernal, cuando el sol no sale, y por sus auroras boreales, luces de colores en el cielo nocturno.

Segundo día. Trineo de ‘huskies’ bajo la aurora boreal

Nada representa mejor la esencia del invierno ártico que dar un paseo en trineo tirado por perros ‘husky’, durante el cual los viajeros recorren paisajes que parecen infinitos, con la nieve crujiente bajo los patines y el aire helado en el rostro, según describen desde Civitatis.

Tercer día. Aventura ártica: raquetas de nieve

La Laponia finlandesa también puede disfrutarse a un ritmo lento, dando una caminata con raquetas de nieve que permite adentrarse en bosques silenciosos y lagos helados donde reina la calma, según explican los especialistas de Civitatis.

Después de haber entrado en calor caminando, llega el momento de experimentar una tradición local: la pesca en el hielo.

Cuarto día. Excursión a las cascadas congeladas

El Parque Natural de Korouoma es uno de los secretos mejor guardados del norte de Finlandia, un impactante paraje en el que parece que el tiempo se ha detenido, y las aguas, transformadas en hielo, ofrecen un imagen propia de otro mundo, según el equipo de esta plataforma.

Quinto día. Paseo en trineo de renos al estilo lapón

Para los especialistas de Civitatis, “no hay mejor forma de cerrar el viaje a Laponia que efectuando un paseo en trineo tirado por renos en una experiencia guiada por pastores ‘sami’, el pueblo del norte de Europa considerada como la primera población indígena conocida de Laponia.