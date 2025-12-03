Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El caso de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que falleció durante una excursión escolar organizada por el Instituto de Desarrollo Integral Leonardo Da Vinci, continúa generando conmoción en el país. Ahora, un nuevo elemento agrava la indignación: la menor supuestamente sufría bullying por ser morena y haitiana.

La revelación fue hecha por Edwin Paraison, presidente de la Fundación Zile, quien aseguró -tras conversar con la madre de la niña, Lovelie Joseph Raphael- que Stephora era víctima de acoso escolar persistente por motivos raciales.

El hecho abre la pregunta: ¿qué tan grave puede ser el daño del bullying racista en un niño?

Expertos: "Ataca la identidad misma del niño"

Consultada por el periódico HOY, la psicóloga Virginia Pardilla advirtió que este tipo de acoso “tiene un impacto profundo porque ataca la identidad misma del niño”.

Explicó que, en el corto plazo, los menores suelen enfrentar baja autoestima, vergüenza, confusión y miedo.

“El mensaje discriminatorio provoca que el niño comience a cuestionar su valor personal y su sentido de pertenencia”, señaló Pardilla.

A largo plazo, los efectos pueden ser aún más graves: autoimagen negativa, dificultad para confiar, retraimiento social, ansiedad crónica, depresión e incluso rechazo de su propia identidad cultural o racial.

Además, el bullying sostenido puede afectar el rendimiento académico y el desarrollo socioemocional.

Pardilla indicó que también es común observar irritabilidad, silencio inusual, problemas de sueño, dolores físicos sin causa aparente, aislamiento y rechazo a asistir a la escuela.

¿Cómo identificar si un niño está siendo víctima de bullying?

Entre las señales más frecuentes destacan:

Cambios repentinos en el comportamiento o el estado de ánimo.

Miedo a ir a clases o disminución del rendimiento escolar.

Dolencias físicas sin explicación médica.

Expresiones de baja autoestima.

Pertenencias dañadas o pérdidas frecuentes sin justificación.

Cuando estas señales aparecen de forma persistente, deben considerarse una alerta seria, destacó la experta.

“El bullying interracial es de las formas más dañinas”

La médico psiquiatra Rosaura Holguín advirtió que cuando una escuela recibe reportes de burlas o exclusiones por color de piel, acento o nacionalidad, se trata de bullying interracial, una modalidad que la literatura psiquiátrica define como “una de las más dañinas para el desarrollo emocional del niño”.

Holguín subrayó que este tipo de acoso “afecta la estructura de la identidad infantil, interfiere en la maduración socioemocional y puede generar un estrés tóxico con consecuencias a corto y largo plazo”.

¿Qué deben hacer las escuelas?

Pardilla enfatizó que las instituciones educativas deben garantizar ambientes psicológicamente seguros. Para prevenir el acoso racista, recomendó:

1. Políticas de tolerancia cero hacia la discriminación.

2. Educación en diversidad e inclusión desde edades tempranas.

3. Capacitación para docentes en detección y manejo de conflictos.

4. Actividades que fortalezcan la identidad cultural y la autoestima.

5. Canales de denuncia accesibles y confidenciales.

6. Acompañamiento psicológico oportuno a la víctima.

7. Intervención educativa con el agresor.

“Una escuela que previene el bullying racista no solo responde a los casos: construye una cultura donde todos los niños se sienten vistos, respetados y seguros”, afirmó.