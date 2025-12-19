Lea aquí el horóscopo de este viernes 19 de diciembre del 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES | 21/03 - 21/04 | Tendrás la mente completamente en otro lado en el día de hoy. Estarás disperso gran parte de la jornada. Precaución.

TAURO | 22/04 - 21/05 | Vivirás una dura lección sobre responsabilidad y dedicación al trabajo. Trata de no olvidarla, para no tropezar con la misma piedra.

| GÉMINIS | 22/05 - 21/06 | Experimentarás discusiones con un amigo muy allegado durante la jornada de hoy. Que el orgullo no te ciegue a tus errores.

| CÁNCER | 22/06 - 21/07 | Jornada positiva de principio a fin. Comenzarás a ver cambios para bien en tus actitudes hacia la vida. Busca la calma.

| LEO | 22/07 - 21/08 | Se presentará una oportunidad el día de hoy que será más que tentadora. Déjala pasar porque llevará a un desenlace negativo.

| VIRGO | 22/08 - 21/09 | Te sorprenderá la soltura con la que solucionarás tus inconvenientes en el día de hoy. Has desarrollado tus capacidades enormemente.

| LIBRA | 22/09 - 21/10 | Día para sincerarse con la vida, relegar la adversidad y dedicarse por entero al crecimiento del alma. Guíate por el instinto.

| ESCORPIO | 22/10 - 22/11 | Lo mejor para este día será encararlo con energía y alegría. Si recibes noticias negativas no te desilusiones, todo tiene una salida.

| SAGITARIO | 23/11 - 21/12 | Te será imposible tener control alguno sobre los eventos que se desenvolverán en la jornada de hoy en tu vida. No desesperes.

| CAPRICORNIO | 22/12 - 21/01 | Dale a la organización una oportunidad. Replanteate tus tiempos y tu modalidad de trabajo. Tendrás mejores resultados.

| ACUARIO | 22/01 - 21/02 | Jornada de extremo agotamiento físico y mental vivirás en el día de hoy. Deberás correr constantemente de un lado a otro.

| PISCIS | 22/02 - 21/03 | Deberás aprender a compartir tu espacio personal con los que te rodean si pretendes vivir en una sociedad en armonía.