Legado de Rocío Dúrcal se proyecta en cines

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La artista española, conocida como “La Reina de las Rancheras”, grabó más de 20 álbumes, vendió más de 40 millones de copias además de recibir el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2005. Ahora, a los 20 años de su muerte, se estrenará en cines de España y Latinoamérica ‘El Concierto… En vivo’, grabado en 1991 en Ciudad de México.

Rocío Dúrcal brilló durante su juventud en las producciones españolas de los años 60 y 70, con un talento que aunaba carisma tanto en la interpretación como en la canción. Perteneciente a la misma generación que Raphael, coincidieron en sus inicios en los concursos de cantantes que se llevaban a cabo en la radio del momento.

En pleno éxito cinematográfico, decidió centrarse en la música y, para ello, viajó a México, conoció a Juan Gabriel y, a partir de ahí, su recorrido fue fulgurante. Idolatrada por su público, a ambos lados del Atlántico, tras su fallecimiento el 25 de marzo de 2006, sus cenizas fueron esparcidas tanto en España como en México, el país que la convirtió en ‘La Reina de las Rancheras’.

El rocío de la mañana y el pueblo granadino Dúrcal

Su verdadero nombre, María Ángeles de las Heras, no resultaba muy artístico, por lo que el cazatalentos que descubrió a esta artista, Luis Sanz, pactó con ella el nombre de Rocío, tal y como la llamaba su abuelo por el rocío de la mañana. Dúrcal fue elegido más al azar: ante un mapa de España, ambos se decidieron por el nombre sonoro de este pueblo granadino.

Luis Sanz descubrió a la cantante por su intervención en el programa musical de la época, Primer Aplauso, y a partir de ahí construyó a una artista que no dejó de trabajar en comedias musicales cinematográficas del momento. Las primeras, en los primeros años 60, como ‘Canción de juventud’ o ‘Rocío de La Mancha’, con la dirección de Luis Lucia Mingarro, o las dirigidas por Luis César Amadori, como ‘Más bonita que ninguna’, ‘Buenos días condesita’ o ‘Amor en el aire’, eran películas candorosas, con historia romántica.

Triunfo en México

Si bien su paso por el cine fue muy exitoso y lanzó a Rocío Dúrcal a la popularidad, la artista quiso centrarse en la música únicamente y tomó la decisión de reiniciar su carrera en México; era finales de los años 70. La figura clave en ese momento fue Juan Gabriel. Este compositor y cantante mexicano, venerado en su país, fue su mentor y, con canciones rancheras escritas por él como ‘La gata bajo la lluvia’, ‘Amor eterno’ o ‘Déjame vivir’, catapultó a la artista, convirtiéndola, según palabras de Juan Gabriel, en “La española más mexicana”.

En los años 90, la relación de la cantante con Juan Gabriel se había enfriado por desencuentros profesionales, pero nunca dejaron de expresar la admiración que existía entre los dos. Tras la muerte de la cantante, el compositor declaró que “comenzaba la historia y la leyenda de Rocío Dúrcal” y no dejó de dedicarle conciertos.