"El líquido más valioso" Día Mundial del Agua

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Existe una famosa frase que dice "el agua es vida", y esta en lo cierto, ya que este liquido es el recurso más valioso a nivel mundial.

El Día Mundial del Agua, celebrado cada 22 de marzo desde 1993, es una iniciativa anual de las Naciones Unidas que destaca la relevancia del agua dulce.

Esta conmemoración busca generar conciencia sobre los 2,100 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Su propósito es promover acciones que ayuden a enfrentar la crisis global del agua. Además, una de sus metas principales es contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que plantea garantizar agua y saneamiento para todos antes del año 2030.

Datos curiosos del agua

1- El agua quimicamente recibe el nombre H20, lo que significa que cada molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno.

2-El agua cubre aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra, pero solo alrededor del 2.5% es agua dulce, y gran parte de ella no es fácilmente accesible.

3-El agua puede existir en los tres estados de la materia (sólido, líquido y gas).

4-El cuerpo humano está compuesto por cerca de un 60% de agua, aunque este porcentaje varía según la edad y el sexo.

5-El agua pura no tiene color, pero en grandes cantidades (como en océanos y lagos profundos) puede verse azul debido a cómo absorbe y refleja la luz.

6-El agua es la única sustancia que, al congelarse, se expande en lugar de contraerse, lo que hace que el hielo flote sobre el agua líquida.

Con información de agencias.