Literatura infantil cobra vida: El nuevo stand de la UASD invita a explorar

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El académico, investigador y artista Patricio León dejó inaugurado el Stand de Literatura Infantil y Juvenil en la explanada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una propuesta expositiva e interactiva que estará abierta al público desde el 27 de abril hasta el 1ro de mayo.

El stand propone una forma innovadora de acercamiento a la literatura: no solo desde los libros, sino desde su encarnación escénica y visual. A través de títeres de diversos tamaños, formatos, técnicas y materiales, los visitantes podrán reencontrarse con personajes clásicos de la literatura infantil y juvenil, así como con referentes de la tradición cultural dominicana.

Entre los personajes presentes se encuentran figuras emblemáticas como Pinocho, Alicia, Caperucita Roja, Blancanieves, Los tres cerditos, La hormiga y la cigarra, Peter Pan, El Principito y Harry Potter, entre otros.

La exposición incluye piezas con valor artístico y pedagógico, destacándose la colección personal de la educadora infantil Virginia Cruz, así como colaboraciones de la UNIMA República Dominicana y de agrupaciones teatrales como Teatro Cúcara-Mácara, Teatro del Sol y Teatro Guloya.

Como elemento distintivo, el stand incorpora una dimensión interactiva, donde los visitantes podrán acceder a frases de contenidos filosóficos, psicológicos y literarios, que invitan a descubrir y reflexionar sobre la riqueza de la literatura infantil y juvenil.

La iniciativa fue presentada en el marco del Encuentro Interdisciplinario de Literatura Infantil y Juvenil, donde Patricio León también dio a conocer la propuesta de creación del Centro de Estudios e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil en la UASD, orientado a fortalecer la investigación, la formación y la producción en este campo.

El stand, que inicia su recorrido en la Facultad de Humanidades, se proyecta como una iniciativa itinerante con vocación de extenderse a otros espacios académicos y culturales.