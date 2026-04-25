UASD inviste profesionales en áreas grado y postgrado

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) invistió ayer a 3,348 nuevos profesionales durante una ceremonia dedicada al 61 aniversario de la Revolución de Abril de 1965, celebrada en la Plaza Héroes de Abril.

Del total de investidos, 1,873 corresponden a programas de grado distribuidos en sus nueve facultades, mientras que 1,475 completaron estudios de postgrado, reflejando el crecimiento sostenido de la academia estatal en la formación de recursos humanos calificados.

La ceremonia también sirvió de escenario para reconocer el esfuerzo y la excelencia académica de los estudiantes más destacados, así como para reafirmar el compromiso de la UASD con la formación integral de profesionales capaces de responder a los desafíos contemporáneos.

En el acto cargado de simbolismo histórico y académico, el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, destacó el papel fundamental de la educación superior como motor de desarrollo social, al tiempo que exhortó a los nuevos profesionales a ejercer sus carreras con ética, compromiso y sentido de responsabilidad ciudadana. Enfatizó que las universidades deben apostar por una formación integral donde salgan profesionales con altas competencias, pero también más humanos y empáticos.

En ese tenor, destacó el rediseño curricular por competencias en varias carreras, que será implementado a partir del próximo semestre para estudiantes de nuevo ingreso y anuncio el remozamiento integral de la Biblioteca Pedro Mir, el cual contempla la modernización de sus instalaciones y la incorporación de fibra óptica como parte del programa UASD Conectada al igual de la inauguración del Centro de Multiservicios y la Plaza Estudiantil, proyectos destinados a fortalecer la infraestructura y la vida universitaria.

Estudiantes meritorios

Neftalí Jorge Almonte obtuvo el mayor honor al graduarse Summa Cum Laude en Arquitectura con 95 puntos, mientras que otros egresados alcanzaron distinciones Magna Cum Laude en distintas carreras. También se otorgó un reconocimiento especial a José Bernardo Rosario Cuevas (Derecho), y en postgrado destacó Stevenson Steve Svelti de Oleo con el índice más alto. A nivel doctoral, recibieron sus títulos dos nuevas profesionales en áreas de humanidades y matemáticas. El acto concluyó con palabras de agradecimiento de los graduandos y con el juramento iniciando así una nueva etapa para los egresados.6