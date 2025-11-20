Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Conozca al joven que ganó el premio de 222 millones de Leidsa

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A. (Leidsa) anunció este martes que Alinson Rolando Dipré, un joven trabajador portuario, quien se presentó a su oficina principal para reclamar el premio de 222 millones de pesos, resultado del sorteo celebrado el pasado sábado 15 de noviembre.

El joven acertó los seis números del Loto: 12-14-20-22-28-31, junto al 2 del Más, combinación que le otorgó el gran acumulado, informó la empresa mediante una nota de prensa.

Los 222 millones de pesos corresponden a 72 millones de pesos del Loto y los 150 millones de pesos fijos del Más.

El ticket ganador fue vendido en el punto de venta Farmacia Greliz, ubicada en la calle Héctor B. Jiménez No. 5, sector Prado Oriental, en Santo Domingo Este.

El ganador recibió su certificado de manos del Manuel Abreu, director de sorteos de Leidsa, convirtiéndose así en el millonario número 493 creado por la empresa.

