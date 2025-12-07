Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Consulta los números ganadores de las loterías del 06 de diciembre

Estos son los números que resultaron ganadores de los diferentes sorteros realizado el sábado 06 de diciembre del 2025

Hoy

Nacional

Juega + Pega +

10 16 08 18 06

Gana Más

71 38 17

Lotería Nacional

56 53 57

Leidsa

Pega 3 Más

39 37 43

Loto Pool

02 03 08 10 17

Super Kino TV

04 05 21 26 28 31 38 40 41 42 46 49 51 53 56 58 66 71 74 78

Quiniela Leidsa

88 30 24

Loto - Loto Más

03 07 17 33 37 39 04 04

Real

Quiniela Real

52 78 21

Loto Pool

26 37 39 92

Loto Real

01 02 10 14 28 38

Loteka

Quiniela Loteka

70 90 99

Mega Chances

62 27 89 55 11

Americanas

Mega Millions

34 38 42 44 69 08

PowerBall

13 14 26 28 44 07 2X

Hoy

