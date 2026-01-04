Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Resultados

Números ganadores de las loterías del 3 de enero 2026

Nacional

Juega + Pega +

15 10 15 20 08

Gana Más

25 77 18

Lotería Nacional

61 79 96

Leidsa

Pega 3 Más

30 50 07

Loto Pool

16 19 20 26 28

Super Kino TV

03 08 09 10 11 12 31 36 37 39 40 43 48 50 56 57 59 67 72 80

Quiniela Leidsa

36 10 72

Loto - Loto Más

22 24 28 35 39 40 05 02

Real

Quiniela Real

42 39 18

Loto Pool

51 32 40 84

Loto Real

03 05 08 19 25 36

Loteka

Quiniela Loteka

76 38 68

Mega Chances

02 21 76 11 34

Americanas

Mega Millions

06 13 34 43 52 04

PowerBall

18 21 40 53 60 23 3X

