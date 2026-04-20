Ticket en mano
¿Ganaste? Estos son los números de la lotería del 19 de abril
Resultados de la lotería al día: conoce los números ganadores de hoy en Nacional, Leidsa, Loto y más. ¡No te quedes sin saber si ganaste!
Nacional
24 02 09 26 24
Gana Más
50 63 46
Lotería Nacional
74 94 53
Leidsa
Pega 3 Más
50 09 34
Quiniela Leidsa
67 88 23
Loto Pool
07 09 13 24 31
Super Kino TV
03 04 05 07 08 13 14 19 25 38 50 51 52 57 58 62 71 73 74 76
Loto - Super Loto Más
02 07 14 24 32 35 01 14
Loteria Real
Loto Pool
25 43 32 65
Quiniela Real
54 41 34
Loto Real
02 14 18 22 30 37
Loto Pool Noche
36 62 93 11
Loteka
Quiniela Loteka
13 14 63
Mega Chances
09 77 48 93 74
Americanas
Florida Día
91 97 80
New York Tarde
45 10 33
Florida Noche
70 36 78
New York Noche
87 20 92
Mega Millions
38 43 44 49 62 08
PowerBall
24 25 39 46 61 01 5X
La Primera
La Primera Día
13 97 64
Primera Noche
21 83 65
Loto 5
08 26 13 09 29 02
$30 M
La Suerte
La Suerte 12:30
23 28 79
La Suerte 18:00
80 15 82
LoteDom
Quiniela LoteDom
40 95 35
El Quemaito Mayor
81
Anguila
Anguila Mañana
11 53 55
Anguila Medio Día
11 40 57
Anguila Tarde
96 10 46
Anguila Noche
67 68 46
King Lottery
King Lottery 12:30
09 63 07
King Lottery 7:30
19 50 69