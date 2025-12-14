Loterías 2025: Estos fueron los números ganadores más repetidos del año

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Lotería Nacional es una institución fundada por el padre Francisco Xavier Billini el 24 de Octubre de 1882, con el fin de ayudar a las causas de beneficencia y a los más pobres. En ese entonces funcionaba bajo el nombre de ¨La Lotería del Padre Billini¨.

La Lotería Nacional es una dependencia del Ministerio de Hacienda y Economía, creada mediante la Ley 3657 del 13 de octubre de 1953, con el objetivo de supervisar y garantizar el cumplimiento de las leyes que regulan los juegos de lotería en la República Dominicana.

Además de recaudar fondos a través de la venta de billetes de la Lotería Nacional y la realización de sorteos de lotería, con el fin de destinar parte de los fondos recaudados a programas de bien social para impactar de manera positiva a organizaciones sin fines de lucro que ayudan a personas en situaciones vulnerables.

A lo largo de su historia, diversos registros muestran que algunos números han resultado ganadores en más ocasiones.

Por eso hoy traemos una compilación de ellos.

El portal Conectate.com.do en su sección “Números Calientes / Estadísticas” dio a conocer que los números como 44, 84, 40, 50, 76, 97, 24, 06, 70, 53, 02, 80, 20, 11, 21, 57 son los números que más han salido en los últimos 30 a 90 días.

Mientras, que el sitio web Loteriard.com publicó que el 11 ha salido varias veces en los últimos 90 días, al igual que el 86, 52, 32, 24.

Además el sitio web LoteríasDominicanas.com.do muestra los “Top 6 números más frecuentes” del sorteo “Gana Más” en los últimos 365 días, que son 50, 40, 41, 60, 59, 74.

Historia de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional debe su origen a la iniciativa del educador y filántropo Reverendo Padre Francisco Xavier Billini, quien en el año 1882 inició el juego denominado "La Lotería Del Padre Billini"; consistente en billetes de cuatro números denominados " Cuárticos".

Así lo da a conocer el portal de la institución.

Esa lotería estaba bajo la administración de una "Junta de la Caridad", compuesta por trece miembros, designados por el propio Padre Billini en testamento por considerarlas personas de gran honestidad.

El primer instrumento legal de la Lotería Nacional es la Resolución Núm. 2958, del 10 de septiembre de 1890, firmada por el presidente de la República, general Ulises Hereaux, que concedía a la Junta de la Caridad, denominada para ese entonces Junta Directiva, autorización para establecer en el país la Compañía de Lotería Santo Domingo.

El 5 de marzo del 1920, el Gobierno militar derivado de la intervención norteamericana, emitió la Orden Ejecutiva Núm. 420, suprimiendo todas las loterías del país.

Sin embargo, el 1ro. de julio de ese mismo año se permitieron dos loterías en el país, una en la cuidad de Santo Domingo y la otra en una ciudad del Cibao, cuyo permiso de operación sería emitido por el Poder Ejecutivo, más el pago de una fianza de RD$ 20,000.00, o su equivalente en bonos de la República, emitidos en 1918.