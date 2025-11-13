Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Loterías

¿Eres el nuevo millonario?

Números ganadores de las loterías del 12 de noviembre en República Dominicana

Resultado de las loterías

Resultado de las loterías

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Nacional

Juega + Pega +

13 07 02 17 25

Gana Más

42 60 77

Lotería Nacional

42 47 39

Leidsa

Pega 3 Más

36 37 41

Loto Pool

18 19 26 30 31

Super Kino TV

02 07 08 19 21 22 24 33 36 37 44 49 50 51 56 57 60 66 76 79

Quiniela Leidsa

45 33 42

Loto - Loto Más

01 02 06 11 15 31 01 03

Real

Quiniela Real

45 04 25

Loto Pool

41 42 78 34

Loteka

Quiniela Loteka

02 10 81

Mega Chances

57 12 22 94 62

Americanas

New York 3:30

83 82 43

New York 11:30

55 49 24

Florida Día

57 80 55

Florida Noche

93 23 47

PowerBall

29 39 43 51 65 23 2X

Primera

La Primera Día

14 67 62

Primera Noche

05 47 58

Loto 5

38 30 27 12 13 08

La Suerte

La Suerte MD

78 79 03

La Suerte 6PM

64 49 21

LoteDom

LoteDom

24 35 40

El Quemaito Mayor

95

King Lottery

King Lottery 12:30

43 72 95

King Lottery 7:30

71 62 64

Anguila

Anguila 10:00 AM

03 68 99

Anguila 1:00 PM

44 95 17

Anguila 6:00 PM

01 92 55

Anguila 9:00 PM

06 91 96

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking