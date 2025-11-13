¿Eres el nuevo millonario?
Números ganadores de las loterías del 12 de noviembre en República Dominicana
Nacional
Juega + Pega +
13 07 02 17 25
Gana Más
42 60 77
Lotería Nacional
42 47 39
Leidsa
Pega 3 Más
36 37 41
Loto Pool
18 19 26 30 31
Super Kino TV
02 07 08 19 21 22 24 33 36 37 44 49 50 51 56 57 60 66 76 79
Quiniela Leidsa
45 33 42
Loto - Loto Más
01 02 06 11 15 31 01 03
Real
Quiniela Real
45 04 25
Loto Pool
41 42 78 34
Loteka
Quiniela Loteka
02 10 81
Mega Chances
57 12 22 94 62
Americanas
New York 3:30
83 82 43
New York 11:30
55 49 24
Florida Día
57 80 55
Florida Noche
93 23 47
PowerBall
29 39 43 51 65 23 2X
Primera
La Primera Día
14 67 62
Primera Noche
05 47 58
Loto 5
38 30 27 12 13 08
La Suerte
La Suerte MD
78 79 03
La Suerte 6PM
64 49 21
LoteDom
LoteDom
24 35 40
El Quemaito Mayor
95
King Lottery
King Lottery 12:30
43 72 95
King Lottery 7:30
71 62 64
Anguila
Anguila 10:00 AM
03 68 99
Anguila 1:00 PM
44 95 17
Anguila 6:00 PM
01 92 55
Anguila 9:00 PM
06 91 96