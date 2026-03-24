Números de la lotería de hoy lunes 23/03/26

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Nacional

Juega + Pega +

26 02 26 15 07

Juega + Pega +

Gana Más

84 46 81

Gana Más

Lotería Nacional

81 45 53

Lotería Nacional

Leidsa

Pega 3 Más

42 33 36

Pega 3 Más

Loto Pool

01 04 09 10 27

Loto Pool

Super Kino TV

04 06 08 09 11 12 15 17 18 33 36 37 38 40 44 46 56 60 63 64

Super Kino TV

Quiniela Leidsa

44 95 94

Quiniela Leidsa

Loto - Loto Más

07 08 16 17 21 39 10 07

Loto - Loto Más

Real

Quiniela Real

91 08 71

Quiniela Real

Loto Pool

61 65 29 41

Loto Pool

Loto Real

19 20 23 24 28 33

6.18 MM - 15.45 MM

Loto Real

Loteka

Quiniela Loteka

17 66 73

Quiniela Loteka

Mega Chances

11 53 65 63 83

Mega Chances

Americanas

New York 3:30

39 07 81

New York 3:30

New York 11:30

09 79 56

New York 11:30

Florida Día

96 75 59

Florida Día

Florida Noche

32 82 71

Florida Noche

Mega Millions

11 20 51 55 63 04

Mega Millions

PowerBall

12 18 47 56 63 01 10X

PowerBall

Primera

La Primera Día

23 08 56

La Primera Día

Primera Noche

37 18 36

Primera Noche

Loto 5

28 01 20 32 14 09

Loto 5

La Suerte

La Suerte MD

18 52 60

La Suerte MD

La Suerte 6PM

93 83 68

La Suerte 6PM

LoteDom

33 93 13

LoteDom

El Quemaito Mayor

45

El Quemaito Mayor

King Lottery

King Lottery 12:30

18 64 67

King Lottery 12:30

King Lottery 7:30

04 52 39

King Lottery 7:30

Anguila

Anguila 10:00 AM

06 89 01

Anguila 10:00 AM

Anguila 1:00 PM

46 26 72

Anguila 1:00 PM

Anguila 6:00 PM

80 16 82

Anguila 6:00 PM

Anguila 9:00 PM

80 56 24

Lotería Nacional: Es la primera institución del estado fundada el 24 de octubre de 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad, ya hoy día es una de las principales loterías del país, la cual ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.

Leidsa: Esta es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la lotería electrónica internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como: Pega 3 Más, Loto Pool, Súper Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto - Loto Más.

Loteria Real: Es una de las empresas dedicadas a los juegos de azar en el país, la cual efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago. La Loto Real ofrece los sorteos: Loto Real, Quiniela Real, Quinielita Real y Pega 4 Real.

Loteka: Es una de las loterías de los juegos de azar más recientes en la República Dominicana. Esta cuenta con el sorteo Quiniela Loteka, la cual se hace diariamente.

La Primera: Es una empresa de loterías electrónicas Dominicana fundada en 2019. Se encarga de ofrecer juegos diarios de quiniela, palé y tripleta. Sus sorteos se realizan dos veces al día, a las 12:00 del medio día y a las 8:00 de la noche. La Primera cuenta con su sorteo millonario Loto 5 Más, el cual se realiza todos los días a las 8:00 pm.

LoteDom: Es una empresa de juegos de azar y servicios electrónico certificada legalmente en República Dominicana en el año 2014. A través de sus sorteos, se encarga de promover el desarrollo de una sociedad y satisfacer las expectativas de los consumidores de los juegos de lotería.

La Suerte Dominicana: Es una de las compañías de juegos de azar fundada en la República Dominicana en el 2020. Ofrece dos sorteos diarios: el primero a las 12:30 pm y 6:00 pm. Su objeto principal son las ventas y comercialización de los juegos de azar. Sus sorteos son verificado y certificado por el Ministerio de Hacienda, la Lotería Nacional, auditores externos y notarios públicos. Sus sorteos de Quiniela, Palé y Tripleta son realizados manualmente.