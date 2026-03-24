Loto de hoy
Números de la lotería de hoy lunes 23/03/26
Estos son los resultados de la lotería de hoy
Nacional
Juega + Pega +
26 02 26 15 07
Juega + Pega +
Gana Más
84 46 81
Gana Más
Lotería Nacional
81 45 53
Lotería Nacional
Leidsa
Pega 3 Más
42 33 36
Pega 3 Más
Loto Pool
01 04 09 10 27
Loto Pool
Super Kino TV
04 06 08 09 11 12 15 17 18 33 36 37 38 40 44 46 56 60 63 64
Super Kino TV
Quiniela Leidsa
44 95 94
Quiniela Leidsa
Loto - Loto Más
07 08 16 17 21 39 10 07
Loto - Loto Más
Real
Quiniela Real
91 08 71
Quiniela Real
Loto Pool
61 65 29 41
Loto Pool
Loto Real
19 20 23 24 28 33
6.18 MM - 15.45 MM
Loto Real
Loteka
Quiniela Loteka
17 66 73
Quiniela Loteka
Mega Chances
11 53 65 63 83
Mega Chances
Americanas
New York 3:30
39 07 81
New York 3:30
New York 11:30
09 79 56
New York 11:30
Florida Día
96 75 59
Florida Día
Florida Noche
32 82 71
Florida Noche
Mega Millions
11 20 51 55 63 04
Mega Millions
PowerBall
12 18 47 56 63 01 10X
PowerBall
Primera
La Primera Día
23 08 56
La Primera Día
Primera Noche
37 18 36
Primera Noche
Loto 5
28 01 20 32 14 09
Loto 5
La Suerte
La Suerte MD
18 52 60
La Suerte MD
La Suerte 6PM
93 83 68
La Suerte 6PM
LoteDom
33 93 13
LoteDom
El Quemaito Mayor
45
El Quemaito Mayor
King Lottery
King Lottery 12:30
18 64 67
King Lottery 12:30
King Lottery 7:30
04 52 39
King Lottery 7:30
Anguila
Anguila 10:00 AM
06 89 01
Anguila 10:00 AM
Anguila 1:00 PM
46 26 72
Anguila 1:00 PM
Anguila 6:00 PM
80 16 82
Anguila 6:00 PM
Anguila 9:00 PM
80 56 24
Lotería Nacional: Es la primera institución del estado fundada el 24 de octubre de 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad, ya hoy día es una de las principales loterías del país, la cual ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.
Leidsa: Esta es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la lotería electrónica internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como: Pega 3 Más, Loto Pool, Súper Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto - Loto Más.
Loteria Real: Es una de las empresas dedicadas a los juegos de azar en el país, la cual efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago. La Loto Real ofrece los sorteos: Loto Real, Quiniela Real, Quinielita Real y Pega 4 Real.
Loteka: Es una de las loterías de los juegos de azar más recientes en la República Dominicana. Esta cuenta con el sorteo Quiniela Loteka, la cual se hace diariamente.
La Primera: Es una empresa de loterías electrónicas Dominicana fundada en 2019. Se encarga de ofrecer juegos diarios de quiniela, palé y tripleta. Sus sorteos se realizan dos veces al día, a las 12:00 del medio día y a las 8:00 de la noche. La Primera cuenta con su sorteo millonario Loto 5 Más, el cual se realiza todos los días a las 8:00 pm.
LoteDom: Es una empresa de juegos de azar y servicios electrónico certificada legalmente en República Dominicana en el año 2014. A través de sus sorteos, se encarga de promover el desarrollo de una sociedad y satisfacer las expectativas de los consumidores de los juegos de lotería.
La Suerte Dominicana: Es una de las compañías de juegos de azar fundada en la República Dominicana en el 2020. Ofrece dos sorteos diarios: el primero a las 12:30 pm y 6:00 pm. Su objeto principal son las ventas y comercialización de los juegos de azar. Sus sorteos son verificado y certificado por el Ministerio de Hacienda, la Lotería Nacional, auditores externos y notarios públicos. Sus sorteos de Quiniela, Palé y Tripleta son realizados manualmente.