Los resultados de las lotería de hoy jueves 19/03/26

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Nacional

Juega + Pega +

01 21 05 09 23

Gana Más

29 79 45

Lotería Nacional

06 19 26

Leidsa

Pega 3 Más

31 20 08

Loto Pool

10 14 21 27 30

Super Kino TV

02 03 04 08 10 11 13 24 30 38 39 40 44 45 51 54 58 63 66 75

Quiniela Leidsa

12 23 83

Loto - Loto Más

02 12 15 21 23 28 07 10

Real

Quiniela Real

99 48 90

Loto Pool

52 37 78 77

Loto Real

01 03 05 13 29 33

RD $15,450,000

Loteka

Quiniela Loteka

27 78 21

Mega Chances

02 51 30 61 76

Americanas

New York 3:30

03 13 92

New York 11:30

47 81 66

Florida Día

52 98 60

Florida Noche

01 21 25

Mega Millions

04 11 18 38 50 24

PowerBall

14 18 19 21 69 01 3X

Primera

La Primera Día

18 08 28

Primera Noche

77 09 55

Loto 5

30 31 08 35 23 01

La Suerte

La Suerte MD

34 60 61

La Suerte 6PM

48 23 86

LoteDom

34 08 52

El Quemaito Mayor

67

King Lottery

King Lottery 12:30

47 76 60

King Lottery 7:30

32 56 79

Anguila

Anguila 10:00 AM

22 19 67

Anguila 1:00 PM

77 24 36

Anguila 6:00 PM

07 23 89

Anguila 9:00 PM

58 08 59

Loterías dominicanas:

Lotería Nacional: Es la primera institución del Estado fundada el 24 de octubre de 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad. Hoy día es una de las principales loterías del país y ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.

Leidsa: Es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la lotería electrónica internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como Pega 3 Más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto - Loto Más.

Lotería Real: Es una de las empresas dedicadas a los juegos de azar en el país, la cual efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago. Ofrece los sorteos Loto Real, Quiniela Real, Quinielita Real y Pega 4 Real.

Loteka: Es una de las loterías de juegos de azar más recientes en la República Dominicana. Cuenta con el sorteo Quiniela Loteka, el cual se realiza diariamente.

La Primera: Es una empresa de loterías electrónicas dominicana fundada en 2019. Ofrece juegos diarios de quiniela, palé y tripleta. Sus sorteos se realizan dos veces al día, al mediodía y en la noche. También cuenta con su sorteo Loto 5 Más.

LoteDom: Es una empresa de juegos de azar y servicios electrónicos certificada legalmente en la República Dominicana en el año 2014. A través de sus sorteos, promueve el desarrollo de la sociedad y satisface las expectativas de los consumidores.

La Suerte Dominicana: Es una compañía de juegos de azar fundada en la República Dominicana en el 2020. Ofrece dos sorteos diarios y su actividad principal es la comercialización de juegos de azar. Sus sorteos son verificados y certificados por el Ministerio de Hacienda, la Lotería Nacional, auditores externos y notarios públicos. Sus sorteos de quiniela, palé y tripleta son realizados manualmente.