Loto de hoy
Los resultados de las lotería de hoy jueves 19/03/26
Lotería de hoy
Nacional
Juega + Pega +
01 21 05 09 23
Gana Más
29 79 45
Lotería Nacional
06 19 26
Leidsa
Pega 3 Más
31 20 08
Loto Pool
10 14 21 27 30
Super Kino TV
02 03 04 08 10 11 13 24 30 38 39 40 44 45 51 54 58 63 66 75
Quiniela Leidsa
12 23 83
Loto - Loto Más
02 12 15 21 23 28 07 10
Real
Quiniela Real
99 48 90
Loto Pool
52 37 78 77
Loto Real
01 03 05 13 29 33
RD $15,450,000
Loteka
Quiniela Loteka
27 78 21
Mega Chances
02 51 30 61 76
Americanas
New York 3:30
03 13 92
New York 11:30
47 81 66
Florida Día
52 98 60
Florida Noche
01 21 25
Mega Millions
04 11 18 38 50 24
PowerBall
14 18 19 21 69 01 3X
Primera
La Primera Día
18 08 28
Primera Noche
77 09 55
Loto 5
30 31 08 35 23 01
La Suerte
La Suerte MD
34 60 61
La Suerte 6PM
48 23 86
LoteDom
34 08 52
El Quemaito Mayor
67
King Lottery
King Lottery 12:30
47 76 60
King Lottery 7:30
32 56 79
Anguila
Anguila 10:00 AM
22 19 67
Anguila 1:00 PM
77 24 36
Anguila 6:00 PM
07 23 89
Anguila 9:00 PM
58 08 59
Loterías dominicanas:
Lotería Nacional: Es la primera institución del Estado fundada el 24 de octubre de 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad. Hoy día es una de las principales loterías del país y ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.
Leidsa: Es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la lotería electrónica internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como Pega 3 Más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto - Loto Más.
Lotería Real: Es una de las empresas dedicadas a los juegos de azar en el país, la cual efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago. Ofrece los sorteos Loto Real, Quiniela Real, Quinielita Real y Pega 4 Real.
Loteka: Es una de las loterías de juegos de azar más recientes en la República Dominicana. Cuenta con el sorteo Quiniela Loteka, el cual se realiza diariamente.
La Primera: Es una empresa de loterías electrónicas dominicana fundada en 2019. Ofrece juegos diarios de quiniela, palé y tripleta. Sus sorteos se realizan dos veces al día, al mediodía y en la noche. También cuenta con su sorteo Loto 5 Más.
LoteDom: Es una empresa de juegos de azar y servicios electrónicos certificada legalmente en la República Dominicana en el año 2014. A través de sus sorteos, promueve el desarrollo de la sociedad y satisface las expectativas de los consumidores.
La Suerte Dominicana: Es una compañía de juegos de azar fundada en la República Dominicana en el 2020. Ofrece dos sorteos diarios y su actividad principal es la comercialización de juegos de azar. Sus sorteos son verificados y certificados por el Ministerio de Hacienda, la Lotería Nacional, auditores externos y notarios públicos. Sus sorteos de quiniela, palé y tripleta son realizados manualmente.