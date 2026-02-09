Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Resultados de loterías del 8 de febrero: números ganadores

¡Hoy la suerte podría sonreírte! Descubre qué números salieron ganadores en la Lotería Nacional, Real, Loteka, Leidsa, Primera, Mega Millions y más.

Nacional

Juega + Pega +

10 14 14 18 14

Gana Más

74 33 15

Lotería Nacional

33 08 10

Leidsa

Pega 3 Más

36 47 10

Loto Pool

01 15 17 21 22

Super Kino TV

01 03 10 12 13 14 19 21 22 24 26 29 36 40 41 43 66 68 69 77

Quiniela Leidsa

38 56 19

Loto - Loto Más

14 22 27 38 39 40 11 10

Real

Quiniela Real

83 20 49

Loto Pool

14 23 26 35

Loto Real

03 08 24 25 35 38

RD $15,150,000

Loteka

Quiniela Loteka

54 90 86

Mega Chances

82 57 60 41 39

Americanas

New York 3:30

85 34 66

New York 11:30

34 26 86

Florida Día

08 37 29

Florida Noche

74 86 63

Mega Millions

13 21 25 52 62 19

PowerBall

25 36 42 51 58 06 2X

Primera

La Primera Día

75 83 87

Primera Noche

12 63 47

Loto 5

16 13 18 33 04 08

$30 MM

La Suerte

La Suerte MD

30 91 47

La Suerte 6PM

59 68 66

LoteDom

11 70 41

El Quemaito Mayor

25

King Lottery

King Lottery 12:30

58 53 69

King Lottery 7:30

13 52 82

Anguila

Anguila 10:00 AM

55 55 13

Anguila 1:00 PM

33 74 57

Anguila 6:00 PM

63 65 95

Anguila 9:00 PM

90 93 68

