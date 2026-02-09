¿La pegaste?
Resultados de loterías del 8 de febrero: números ganadores
¡Hoy la suerte podría sonreírte! Descubre qué números salieron ganadores en la Lotería Nacional, Real, Loteka, Leidsa, Primera, Mega Millions y más.
Nacional
Juega + Pega +
10 14 14 18 14
Gana Más
74 33 15
Lotería Nacional
33 08 10
Leidsa
Pega 3 Más
36 47 10
Loto Pool
01 15 17 21 22
Super Kino TV
01 03 10 12 13 14 19 21 22 24 26 29 36 40 41 43 66 68 69 77
Quiniela Leidsa
38 56 19
Loto - Loto Más
14 22 27 38 39 40 11 10
Real
Quiniela Real
83 20 49
Loto Pool
14 23 26 35
Loto Real
03 08 24 25 35 38
RD $15,150,000
Loteka
Quiniela Loteka
54 90 86
Mega Chances
82 57 60 41 39
Americanas
New York 3:30
85 34 66
New York 11:30
34 26 86
Florida Día
08 37 29
Florida Noche
74 86 63
Mega Millions
13 21 25 52 62 19
PowerBall
25 36 42 51 58 06 2X
Loterías
Números de la lotería de hoy viernes 06/02/26
Hoy
Primera
La Primera Día
75 83 87
Primera Noche
12 63 47
Loto 5
16 13 18 33 04 08
$30 MM
La Suerte
La Suerte MD
30 91 47
La Suerte 6PM
59 68 66
LoteDom
11 70 41
El Quemaito Mayor
25
King Lottery
King Lottery 12:30
58 53 69
King Lottery 7:30
13 52 82
Anguila
Anguila 10:00 AM
55 55 13
Anguila 1:00 PM
33 74 57
Anguila 6:00 PM
63 65 95
Anguila 9:00 PM
90 93 68