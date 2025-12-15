¿Te sacaste?
Estos son los números de la lotería para este lunes 12 de diciembre 2025
A continuación, te compartimos los números ganadores de la lotería, para que verifiques tu jugada y sepas si la suerte estuvo de tu lado.
Nacional
Juega + Pega +
04 07 17 12 21
Gana Más
91 27 27
Lotería Nacional
58 76 10
Leidsa
Pega 3 Más
34 37 36
Loto Pool
05 12 19 26 28
Super Kino TV
11 17 18 20 26 30 35 43 44 48 51 57 61 62 63 64 70 74 75 78
Quiniela Leidsa
61 85 99
Real
Quiniela Real
14 48 29
Loto Pool
75 64 37 26
Loteka
Quiniela Loteka
99 30 35
Mega Chances
79 14 29 46 79
Americanas
New York 3:30
35 32 09
New York 11:30
91 88 58
Florida Día
17 66 53
Florida Noche
11 08 93
Primera
La Primera Día
91 12 80
Primera Noche
42 27 29
Loto 5
05 38 17 22 24 03
La Suerte
La Suerte MD
89 73 78
La Suerte 6PM
02 53 10
LoteDom
LoteDom
18 95 47
El Quemaito Mayor
96
King Lottery
King Lottery 12:30
90 37 11
King Lottery 7:30
87 51 97
Anguila
Anguila 10:00 AM
48 65 02
Anguila 1:00 PM
65 70 20
Anguila 6:00 PM
78 42 81
Anguila 9:00 PM
27 01 75