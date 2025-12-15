Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Estos son los números de la lotería para este lunes 12 de diciembre 2025

A continuación, te compartimos los números ganadores de la lotería, para que verifiques tu jugada y sepas si la suerte estuvo de tu lado.

Bolos de lotería.

Nacional

Juega + Pega +

04 07 17 12 21

Gana Más

91 27 27

Lotería Nacional

58 76 10

Leidsa

Pega 3 Más

34 37 36

Loto Pool

05 12 19 26 28

Super Kino TV

11 17 18 20 26 30 35 43 44 48 51 57 61 62 63 64 70 74 75 78

Quiniela Leidsa

61 85 99

Real

Quiniela Real

14 48 29

Loto Pool

75 64 37 26

Loteka

Quiniela Loteka

99 30 35

Mega Chances

79 14 29 46 79

Americanas

New York 3:30

35 32 09

New York 11:30

91 88 58

Florida Día

17 66 53

Florida Noche

11 08 93

Primera

La Primera Día

91 12 80

Primera Noche

42 27 29

Loto 5

05 38 17 22 24 03

La Suerte

La Suerte MD

89 73 78

La Suerte 6PM

02 53 10

LoteDom

LoteDom

18 95 47

El Quemaito Mayor

96

King Lottery

King Lottery 12:30

90 37 11

King Lottery 7:30

87 51 97

Anguila

Anguila 10:00 AM

48 65 02

Anguila 1:00 PM

65 70 20

Anguila 6:00 PM

78 42 81

Anguila 9:00 PM

27 01 75

